Työmarkkinajärjestöiltä rokotevetoomus – ”Paheksumme ravintolayrittäjiin ja työntekijöihin kohdistuvaa aggressiivista käytöstä, uhkailua ja liiketoiminnan häiritsemistä”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat suomalaisiin koronarokotteen ottamiseksi. Järjestöt toteavat yhteisessä tiedotteessaan, että koronavirus ja hallituksen rajoitustoimet ovat kohdistuneet ankaralla tavalla muun muassa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjiin ja työntekijöihin. Lukuisten yritysten ja työntekijöiden talous on romahtanut.

Nyt kun yhteiskunta on avautumassa, riittämätön rokotekattavuus uhkaa järjestöjen mukaan jatkaa koronakriisistä kärsineiden alojen yrittäjien ja työntekijöiden kärsimyksiä pitkälle tulevaisuuteen.

”Suomessa on riittävästi rokotteita, jotta kansalaiset voidaan rokottaa kattavasti. Osa kansalaisista ei kuitenkaan ole ottanut rokotetta, vaikka heillä ei ole ollut terveydellistä estettä. Tämän seurauksena koronatartunnat ovat kääntyneet kasvuun. Se on johtanut sairaan- ja tehohoidon kuormittumiseen ja vaarantaa koko terveydenhuollon kantokyvyn. Koronapotilaiden määrän kasvun takia muiden sairauksien hoitoa on jouduttu lykkäämään. Hallitus on pitänyt ennallaan ja kiristänyt ravintolatoiminnan rajoituksia. Myös kireät matkustusrajoitukset jatkuvat vuoden loppuun. Vaarana on, että rajoitukset kiristyvät entisestään ja yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön alueellisesti.”

”Ravintolat ovat voineet vapautua rajoituksista koronapassin avulla. Suurin osa kansalaisista on ottanut koronapassin ja sen myötä laajentuvan palvelutarjonnan tyytyväisenä vastaan. Osa kansalaisista on kuitenkin käyttäytynyt täysin sopimattomalla tavalla ravintolayrittäjiä ja -työntekijöitä kohtaan. Heihin on kohdistunut aggressiivista käytöstä, heitä on uhkailtu ja liiketoimintaa on uhattu häiritä.” EK, SAK, Akava ja STTK toteavat.

”Me allekirjoittaneet työmarkkinaosapuolet