Työmarkkinakonkari suuttui työttömyysennätyksestä: Hallituksen tukitoimet riittämättömiä ja osin järjenvastaisiakin

Hallituksen toimet ovat täysin riittämättömiä työttömyyden helpottamiseksi, SDP:n kansanedustaja ja entinen ay-vaikuttaja Lauri Lyly sanoo. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Jokainen kuukausi on ollut koko hallituskauden ajan huonompi edelliseen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Niin on nytkin. Orastava talouskasvu ei näy työttömyysluvuissa eikä avoimissa työpaikoissa, hän sanoo tiedotteessa.

Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (Keha-keskus) tänään julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä oli toukokuun lopussa 325 300, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskus puolestaan kertoi tänään, että työttömyys kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla ja työttömiä on nyt enemmän kuin suuren laman jäljiltä oli vuonna 1998.

Työmarkkinatorille ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja toukokuussa 33 900, mikä on 34 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Lyly sanoo hallituksen epäonnistuneen työllisyyden hoidossa täysin. Työttömyyskriisin selättämisen sijaan hallitus on Lylyn mukaan pahentanut tilannetta.

– Esimerkiksi kotitalousvähennystä hallitus laski juuri rakentamisen syvimmässä kriisissä. Se on järjenvastaista, koska 75 prosenttia kotitalousvähennyksestä menee käytännössä rakentamiseen ja kunnossapitoon. Nyt hallitus palautti sitä vähän, mutta liian myöhään. Sen olisi pitänyt olla koko ajan käytettävissä, Lyly kertoo Demokraatille.

Hallitus laski kotitalousvähennyksen määrää vuoden 2025 alusta alkaen 2250 eurosta 1600 euron. Vuosille 2026 ja 2027 vähennystä korotetaan 2100 euroon.

”Hallitus tekee päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi.”

Rakennusalan ahdinkoa helpottaakseen hallitus olisi voinut Lylyn mukaan käynnistää erityisryhmien, kuten opiskelijoiden ja ikäihmisten, asumisen rakentamista.

– Vaikka asuntomarkkinoilla ei mene hirveästi muuten asuntoja kaupaksi, on näistä huutava pula koko ajan. Niihin olisi ollut hyvä ja oikea aika panostaa, mutta hallitus lopetti asuntorahaston, niin tätä ei ole nyt mahdollisuuksia tehdä. Nämä kaksi esimerkkiä rakentamisessa kuvastavat hyvin hallituksen tekemistä. Hallitus tekee päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi.

LYLY kritisoi hallitusta myös työttömien aktivointiasteen laskusta ja peräänkuuluttaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Keha-keskuksen mukaan aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa 74 500 henkilöä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

– Palkkatuetun työn käyttö on käytännössä poistettu kunnilta ja kuntayhtymiltä ja kuntouttava työtoiminta aiotaan lopettaa säästövimmassa. Siis toimia, joilla työllisyyttä nimenomaan parannettaisiin ja autettaisiin työttömiä työnhakijoita työllistymään, lopetetaan yksi toisensa jälkeen. Ja tilalle ei anneta mitään työllistämistyökaluja, jotka auttavat pitkässä juoksussa työllisyyden paranemisessa.

Lylyn mielestä palkkatuettuun työhön olisi syytä panostaa. Hän huomauttaa, että esimerkiksi nuorten työllistymisseteli on käytännössä palkkatuettua työtä. Hän ihmettelee, miksi sille on pitänyt tehdä ”oma kategoriansa”.

– Se olisi voitu suoraan toteuttaa palkkatuetulla työllä, ei olisi tarvinnut mitään byrokratiaa kasvattaa. Siinä olisi ollut olemassa kaikki välineet, kun olisi vain laittanut sen rahan siihen ja kohdentanut sen nuorisotyöttömyyteen erityisesti.

Lyly huomauttaa, että työllistämissetelin on saanut vasta noin 500 nuorta, kun kohderyhmän koko on kaikkiaan 76 000.

Pitkäaikaistyöttömyyden selättämisessäkin riittäisi hallitukselle tehtävää. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 73 800, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

– Pitkäaikaistyöttömät ovat ihan heitteillä. Siinä on aika paljon töitä, että pystyttäisiin heidän tilannettaan helpottamaan. Pitkäaikaistyöttömyyden taso jää korkealle ja se on näiden kriisien pahin puoli.

LYLYN mukaan Suomi tarvitsee uuden suunnan. Mikä se suunta on – mitä ensi vaalikaudella täytyy SDP:n mielestä tehdä?

– Näitä toimenpiteitä ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa, kasvuhakuista politiikkaa pitäisi saada aikaiseksi. Meillä on sillä alueella tehtävää. Työttömien palveluita joudutaan katsomaan ja miettimään, miten niitä pitäisi korjata, jotta ne toimisivat paremmin kuin nyt.

– Tarkoitus on siinä ollut hyvä, että työllisyyspalvelut ovat kunnilla, mutta kun rahat ja resurssit vietiin pois, niin eihän tyhjästä nyhjäisemällä saada mitään aikaiseksi.