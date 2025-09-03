Työministeri Marttinen: Kokeilemme nuorten työllistämiseen uutta ”seteliä”

Työministeri Matias Marttinen (kok.) arvioi, että hallituksen ideoima uusi työllistymisseteli voisi antaa tuhansille nuorille mahdollisuuden päästä työelämään. Setelin arvoa hän ei vielä paljasta – mutta toimiakseen sen pitäisi olla suuri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus kertoi eilen uusista toimista työllisyyden parantamiseksi, ja seteli on näistä yksi kokeilu. Työllisytymissetelillä yrityksiä tuettaisiin palkkaamaan heikosti koulutettuja tai työllistyneitä nuoria aikuisia töihin vähintään puoleksi vuodeksi.

Mallin yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa, ja Marttisen mukaan lisätietoa on luvassa myöhemmin syksyllä. STT kysyi ministeriltä, kuinka suuria vaikutuksia mallille odotetaan.

– Näissä joudun olemaan vielä varovainen. Mutta voidaan sanoa, että puhutaan useista tuhansista työttömistä nuorista, joille avautuu työllistymissetelin myötä mahdollisuus päästä työelämään, Marttinen vastasi.

Hallitus on varannut malliin 30 miljoonaa euroa. Setelin suuruutta työntekijää kohti ei vielä tiedetä.

- Ainakin alkuvaiheessa sen täytyy olla suuruudeltaan kuitenkin kohtalaisen merkittävä, jotta tuetaan ja kannustetaan yrityksiä palkkaamaan nuoria töihin.

Työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuun lopussa esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lähes 42 000.

TYÖLLISYYSTOIMISTA hallitus julkaisi kahden sivun asiakirjan, joka sisältää muun muassa useita pieniä lakimuutoksia ja selvitettäviä asioita. Koko paketin työllisyysvaikutuksia Marttinen ei pysty arvioimaan.

- Sellaista arviota ei ole pystytty laskemaan. Kaikkein vaikuttavimmat toimet ovat työllistymissetelin käyttöönotto nuorten työttömyyden hyväksi ja rakennusalan toimenpiteet, joilla voidaan vauhdittaa asuntotuotannon kasvua. Nehän ovat totta kai hyvinkin työllistäviä kokonaisuuksia.

Yksi konkreettinen muutos on myös, että hallitus helpottaa työttömyysturvaa saavien opiskelemista. Yli 25-vuotiaat saisivat jatkossa vapaasti suorittaa avoimia korkeakouluopintoja. Tällä hetkellä työttömyysturvalla opiskelua rajoittavat tietyt ehdot.

Marttinen uskoo, että tämä parantaa ennen kaikkea korkeasti koulutettujen työttömien tilannetta.

- Pidän sitä hyvin perusteltuna tässä tilanteessa, kun myös korkeasti koulutettujen työttömyys on noussut.

Työnhakijoiden osa-aikatyötä hallitus ei kuitenkaan ole helpottamassa vaan pitää ainakin toistaiseksi kiinni työttömyyspäivärahan ja asumistuen suojaosan poistosta. Marttisen mukaan poiston vaikutuksia tulee vielä seurata.

Hallitus kertoi myös, että lokakuun loppuun mennessä valmistellaan uusi työllisyys- ja kasvupaketti. Siinä on Marttisen mukaan kyse investointimäärärahojen kohdentamisesta vaikuttavammin. Tarkoituksena on tukea esimerkiksi teollisten investointien saamista Suomeen.

RIIHESSÄ hallitukselta ei kuultu uutisia kesken olevista työelämän uudistuksista. Hallituksen pitäisi antaa syksyn aikana eduskunnalle lakiesityksensä irtisanomisen helpottamisesta ja määräaikaisten työsuhteiden muutoksista.

Esityksistä on ollut kiistaa hallituksessa. Perussuomalaiset ilmoitti alkukesästä julkisuudessa, etteivät lausuntokierroksilla olleet versiot esityksistä käy sille. Esimerkiksi irtisanomisen perusteeksi luonnoksessa kirjattu ”alisuoriutuminen” ei puolueelle käy.

Marttinen ei kerro, keskusteltiinko näistä asioista budjettiriihessä.

- En mene riihen keskusteluihin, mutta tästä on meidän tarkoitus käydä vielä viimeiset keskustelut ja valmistelut. Mutta kyllä niiden osalta ollaan hyvin pitkällä.

Marttisen mukaan ”keskustelut ovat edenneet oikein hyvin”.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä

Uutista muokattu klo 15.21: Täsmennetty jutun ensimmäisiin virkkeisiin hallituksen käyttämä nimi työllistymisseteli. Aiemmin kahdessa kohdassa luki työllisyysseteli.