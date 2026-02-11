Työmarkkinat
11.2.2026 12:20 ・ Päivitetty: 11.2.2026 12:20
Työministeri telakoille: Pankaa alihankkijoiden prosessit kuntoon, tai muuten
Työministeri Matias Marttinen (kok.) patistaa meriteollisuuden yrityksiä panemaan halpatyökeinoja käyttävät alihankkijaketjunsa kuriin, ettei valtion tarvitse kiristää alan säädöksiä entisestään.
Asia nousi esille Marttisen tiedotustilaisuudessa, jossa julkistettiin työ- ja elinkeinoministeriön teettämä meriteollisuuden osaajatarveselvitys.
Meriteollisuudessa on käynyt ilmi tapauksia, joissa alihankintayhtiöt ovat polkeneet ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoja.
- Olen todennut telakkayhtiöille, että joko he laittavat itse prosessinsa kuntoon, jotta näihin esille nousseisiin päästään puuttumaan tai toinen vaihtoehto on, että tehdään lisää lainsäädännön kiristystoimia, Marttinen sanoi tiedotustilaisuudessa.
Marttisen mukaan telakkayhtiöt ovat ottaneet asian hyvin vakavasti. Hänen mukaansa ongelmat ovat liittyneet pitkiin alihankintaketjuihin, jollaisia laivanrakennuksen kaltaisissa isoissa hankkeissa väistämättä on.
- On hyvin tärkeää, että päätilaaja varmistaa sen, että myös niissä alihankintaketjun yrityksissä noudatetaan suomalaisia työehtoja, maksetaan suomalaista palkkaa ja että työntekijöiden työolosuhteet ovat kaikkinensa kunnossa, Marttinen painotti.
MINISTERI käynnisti viime lokakuussa selvitystyön toimista, joilla turvataan työvoiman saatavuus ja osaaminen kotimaisessa meriteollisuudessa.
Selvitystyön käynnistämisen taustalla vaikutti Suomen ja Yhdysvaltojen syventynyt yhteistyö jäänmurtajien suunnittelussa ja rakentamisessa sekä Turun telakalle syksyn aikana saadut uudet risteilijätilaukset.
Marttisen mukaan tilaukset tuovat Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja, joten alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset useiden vuosien ajan.
- On varmistettava muun muassa koulutuksen ja työvoimapalveluiden keinoin, että avoimet työpaikat ja osaavat tekijät kohtaavat meriteollisuudessa, Marttinen sanoi.
ALAN OSAAMISTARVESELVITYSTÄ esitelleen erityisasiantuntija Minna Niemisen mukaan Suomessa on hyvin tarjolla potentiaalista työvoimaa meriteollisuudelle, mutta osaamisen täydentämiselle on monesti tarvetta.
- Meriteollisuudessa on kysyntää etenkin ammattiosaajille, mutta myös ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon suorittaneille, Nieminen sanoi.
Meriteollisuudessa on Niemisen mukaan jo tällä hetkellä pulaa etenkin sähkö- ja automaatioalan ammattilaisista, suunnittelijoista ja projektijohdon osaajista.
Osaamistarpeen tyydyttämiseksi selvityksessä ehdotetaan muun muassa työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämistä, markkinointikampanjoita ja rekrytointituen suuntaamista meriteollisuuteen.
Samoin ehdotetaan ammatillisen koulutuksen suuntaamista osaajatarpeen mukaisesti telakka-alueilla sekä laivanrakennuksen kannalta keskeisten korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän tarkastelua pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa.
Teksti: STT / Tuomas Savonen
