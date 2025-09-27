Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.9.2025 13:08 ・ Päivitetty: 27.9.2025 13:08

Työministeri työehtorikkomuksista: ”Täysin tuomittavaa, odotan Meyerin telakalta toimia”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Matias Marttinen työministeriön mediatilaisuudessa Helsingissä 12. syyskuuta.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo tekstiviestissä STT:lle, että Meyerin Turun telakan alihankintaketjussa ilmi tulleet laiminlyönnit ovat täysin tuomittavia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  On ehdotonta, että lakia ja työehtosopimuksia pitää Suomessa noudattaa ja että jokaiselle maksetaan sopimuksen mukaista palkkaa riippumatta tehtävästä tai kansalaisuudesta, Marttinen kirjoittaa viestissään.

Suomalaisia työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ei ole tilaa suomalaisessa telakkateollisuudessa, hän linjaa.

-  Odotan, että Meyerin telakka selvittää asian ja alihankkijoiden työolot perinpohjaisesti ja tekee tarvittavat muutokset mahdollisimman ripeästi, jotta tällainen toiminta saadaan välittömästi katkaistua. Tulen ottamaan asian esille harmaan talouden vastaisessa johtoryhmässä, jonka puheenjohtajana toimin, Marttinen viestittää.

STT uutisoi lauantaina, että Turun telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

27.9.2025 09:18

Heinäluoma ja Malm: Hallituspuolueet eivät ole pitäneet ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttumista tärkeänä

Työmarkkinat

27.9.2025 08:27

Teollisuusliitto: Meyer Turun on puututtava työvoiman hyväksikäyttöön – ”Suomalaisristeilijöitä rakennetaan hämärissä oloissa”

Työmarkkinat

27.9.2025 06:57

Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
26.9.2025
Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU