Työministeri työehtorikkomuksista: ”Täysin tuomittavaa, odotan Meyerin telakalta toimia”

Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo tekstiviestissä STT:lle, että Meyerin Turun telakan alihankintaketjussa ilmi tulleet laiminlyönnit ovat täysin tuomittavia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On ehdotonta, että lakia ja työehtosopimuksia pitää Suomessa noudattaa ja että jokaiselle maksetaan sopimuksen mukaista palkkaa riippumatta tehtävästä tai kansalaisuudesta, Marttinen kirjoittaa viestissään.

Suomalaisia työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ei ole tilaa suomalaisessa telakkateollisuudessa, hän linjaa.

- Odotan, että Meyerin telakka selvittää asian ja alihankkijoiden työolot perinpohjaisesti ja tekee tarvittavat muutokset mahdollisimman ripeästi, jotta tällainen toiminta saadaan välittömästi katkaistua. Tulen ottamaan asian esille harmaan talouden vastaisessa johtoryhmässä, jonka puheenjohtajana toimin, Marttinen viestittää.