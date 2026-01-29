Työntekijäpuoli keskeytti yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut – ”Palkkaero verrattuna hyvinvointialueisiin kavennettava”

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry on keskeyttänyt neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta työnantajaliitto Hyvinvointiala Halin kanssa. Demokraatti Demokraatti

Sote ry:n muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ja toimihenkilöliitto Erto.

Neuvotteluja sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta (sostes) on käyty marraskuusta asti. Työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31. joulukuuta 2025, joten työrauhavelvollisuus ei ole enää voimassa.

Super ja Tehy kertovat tiedotteissaan, että mahdollisista jatkotoimenpiteistä kerrotaan myöhemmin.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Alan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Super on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Super kertoo tiedotteessa, että sille tärkeä tavoite on pitää huolta alan pito- ja vetovoimatekijöistä.

– Väestön ikääntyessä on odotettavissa vakava hoitajapula, mutta työnantajapuoli ei näe asiaa samalla tavalla.

– Lähihoitajia tarvitaan jatkossakin yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Palkkaero verrattuna hyvinvointialueisiin tulee kaventaa, eikä antaa sen kasvaa. Työehtojen tulee kokonaisuudessaan ylläpitää työhyvinvointia ja työssä jaksamista, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖ Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen arvioi, että neuvotteluiden keskeyttäminen tietysti hidastaa lopputulokseen pääsemistä.

– On harmillista, että palkansaajajärjestöt eivät halunneet jatkaa ratkaisun hakemista neuvotteluissa, hän sanoo tiedotteessa.

Osapuolet ovat eri linjoilla erityisesti palkankorotuksista. Palkansaajat tavoittelevat selvästi niin kutsutun yleisen palkankorotuslinjan ylittäviä korotuksia. Hali puolestaan katsoo, että palkankorotusten on oltava yleisen linjan mukaisia.

Osapuolilla on eriäviä näkemyksiä myös palkankorotusten kohdentamisesta. Halin mukaan palkansaajat ovat vaatineet palkankorotusten kohdentamista korkeimpiin kokemuslisiin eli jo kauemmin työelämässä olleille. Hali puolestaan on ehdottanut korotusten kohdentamista myös työuransa alussa oleville eli alimpiin kokemuslisiin.

– Pidämme tärkeänä, että yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät pysyvät muiden alojen palkkakehityksessä mukana. Palkat yksityisellä sosiaalipalvelualalla ovatkin viime vuosina kehittyneet hyvin, Virtanen sanoo.

Uutista täydennetty klo 12.47 työnantajapuolen kommentein.