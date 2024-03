Työntekijöiden jalkautuksesta UPM:ssä tulossa kiista – Paperiliiton Vanhala ennakoi, että oikeudessa riidellään tarvittaessa loppuun saakka

Kuljetusalan lakko aiheuttaa metsäyhtiöille ongelmia, vaikka Paperiliitto ei ole edes lakossa mukana. Yhtiöt ovat jo ilmoittaneet tehtaiden sulkemisesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ei pysty vastaamaan, kuinka monia tehtaita, yksiköitä tai konelinjaa alasajo lakon aikana koskee. Hän muistuttaa, että nyt eletään vasta poliittisen työtaistelun ensimmäistä päivää. Se tiedetään, että vaikutukset ovat suuret ja alasajo saattaa olla pikemminkin sääntö.

– Ilmoituksia tippuu kaiken aikaa. Lähtökohtaisesti voidaan varmaan todeta, että jos työtaistelu kestää kaksi viikkoa, kyllä totta kai suurin osa on alhaalla ylivoimaisesti.

– Esimerkiksi UPM:stä on nyt tullut tietoa, että ainakin UPM:n Kymin tehtaat, Rauman tehtaat menevät ja Jokilaakso menee. Ainakin nämä ovat tulleet sieltä. Sitten Kaukopää Stora Ensosta ilmoitti ainakin, että menee. Ihan parin tunnin sisällä, Vanhala luettelee.

Ja tämä Vanhalan luettelema toimintojen alasajo koskee pelkästään isoja konserneja. Lakolla on vaikutusta myös moniin pienempiin yksiköihin. Kun tuotteet ja raaka-aineet eivät kulje, metsäteollisuudessa joudutaan reagoimaan, vaikka siis Paperiliitto ei ole lakossa mukana.

Vanhalaa alasajot eivät yllätä.

DEMOKRAATTI spekuloi jo viime viikolla, että lakko vaikuttaa nopeasti myös aloihin, joiden työntekijät eivät ole lakossa mukana. Juuri näin on nyt käymässä metsäteollisuudessa.

Kouvolan Sanomien mukaan UPM Kymin paperitehtaan työntekijät olisivatkin saaneet työnantajalta ilmoituksen, jonka mukaan tehtaan alasajo tarkoittaa palkanmaksun välitöntä pysähtymistä. Kouvolan Sanomien juttua on siteerannut Yle.

Edessä lienee juridinen vääntö siitä, miten toimitaan, jos toisella alalla oleva poliittinen lakko sulkee lakon ulkopuolella olevan työpaikan ja työntekijöiden työnteko keskeytyy.

Petri Vanhalan näkemys on, että tällaisen niin kutsutun jalkautuksen jälkeen palkanmaksuvelvollisuus olisi lakiin perustuen seitsemän päivää ja tämän jälkeen pitäisi saada karenssitta työttömyyskorvausta.

“Jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä“, lukee esimerkiksi työsopimuslaissa.

– UPM:hän on kai tulkinnut sillä tavalla, että ne eivät maksa ollenkaan, mutta se on käsittääkseni ainut yhtiö, joka on tuollaisen tulkinnan tehnyt, Vanhala sanoo.

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kommentoi palkan maksun keskeyttämistä niissä UPM:n yksiköissä, joiden tuotanto joudutaan keskeyttämään poliittisten lakkojen takia.

– Poliittisten lakkojen julkilausuttuna tavoitteena on vaikuttaa työntekijöiden työehtoja koskeviin lakimuutoksiin. Kyseessä on tulkintamme mukaan työsopimuslaissa tarkoitettu riippuvuussuhde lakkojen ja niiden johdosta ilman työtä jääneiden työntekijöiden työehtojen välillä. Työnantajalla ei tällöin ole velvollisuutta maksaa palkkaa lakkojen vuoksi ilman työtä jääneille työntekijöille, Hollmén sanoo UPM:n tekstiviestitse välittämässä vastauksessa.

Vanhala ennakoi, että asiaa käsitellään oikeusasteissa, mutta akuutissa tilanteessa Paperiliitto ei ole vielä ottanut asiaan kantaa.

– Emme ole tuota kerenneet miettiä, mutta jos nyt pitää miettiä, niin totta kai riitelemme nuo loppuun saakka, jos niitä tule.

JALKAUTUKSESSA kyse on siitä, että työnantaja jalkauttaa työntekijät, kun työn tekeminen loppuu tässä tapauksessa muusta syystä kuin omasta poliittisesta työtaistelusta.

Vanhalan käsitys on se, että kun jalkauttamista on aiemmin tehty muun muassa kone- tai laitevikojen takia, palkkaa on maksettu seitsemän päivää ennen työttömyyskorvaukselle hakeutumista.

Paperitehtaan pystynee ajamaan tarvittaessa noin vuorokaudessa alas, kun taas sellutehtaassa kestää pidempään pari-kolme vuorokautta. Asia riippuu myös siitä mihin tilaan koneet ajetaan. Ylösajossa on sama juttu eli sellutehtaan ylösajaminen kestää pidempään.

NYT lakossa olevien liittojen tavoin myös Paperiliiton Vanhala toivoo, että maan hallitus ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) puuttuisivat tilanteeseen.

Vanhala pitää hyvänä STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan esitystä siitä, että työmarkkinakeskusjärjestöt saataisiin neuvottelupöytään ratkomaan tilannetta.

– SAK on tehnyt paljon aloitteita. Akavan puoleltakin on tehty aloitteita, miten tämä pystytään ratkaisemaan. Tämä pitää vain ratkaista pois. Kun tämä on mennyt ideologiseen suuntaan vahvasti hallituksen puolelta, kannattaisi nyt vain neuvotella ja hoitaa pois. Ei tehtäisi asioista sen vaikeampia kuin ne ovat.

Mikä on viestisi liittonne työntekijöille, jotka joutuvat nyt töistä pois?

– He ajavat turvallisesti koneet alas ja pitävät tehtaista hyvää huolta niin kauan kuin palkanmaksu luistaa ja sitten ajetaan koneet ylös, kun se päivä tulee.

Vanhalan mukaan metsäteollisuuden yhtiöt eivät ole ainakaan vielä ilmoittaneet, että lakkotilanteella olisi vaikutusta käynnissä oleviin tes-neuvotteluihin.

