Työperäinen maahanmuutto Suomeen vähentyi – selitys löytyy täältä

Työperäisen maahanmuuton kasvu on taittunut, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migri) uusi katsaus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Katsaus tarkastelee Suomeen tulevien työntekijöiden Maahanmuuttovirastolle jättämiä lupahakemuksia tämän vuoden tammikuusta syyskuuhun.

Hakemuksia on jätetty viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tämän vuoden tammi-syyskuussa ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 12 500 kappaletta.

Hakemusmäärät ovat silti yhä korkeammalla tasolla kuin koronaa edeltävinä vuosina.

SUOMEEN työn perässä pyrkivät ovat useimmiten Thaimaan, Filippiinien, Kiinan, Intian tai Vietnamin kansalaisia, Migri kertoo.

Hakemusmäärien lasku suhteessa viime vuoteen johtuu Migrin mukaan erityisesti työntekijän oleskelulupahakemusmäärien laskusta. Työntekijän oleskelulupa on yleisin työperusteisista oleskeluluvista.

Luonnonmarjanpoimijat ovat olleet ensimmäistä kertaa oleskelulupien piirissä tänä vuonna. Sen vuoksi yhä useampi thaimaalainen on hakenut ensimmäistä työperusteista oleskelulupaa.

Tästä huolimatta työntekijän oleskelulupahakemuksia on saapunut Migrille viime vuotta vähemmän.

Monien muiden kansalaisuuksien osalta lasku on ollut huomattavaa. Esimerkiksi filippiiniläisten hakemusmäärä on laskenut kolmanneksella. Myös työperusteinen EU-kansalaisten maahanmuutto on laskussa.

ERITYISASIANTUNTIJOIDEN oleskelulupahakemukset ovat laskeneet erityisen paljon. Hakemuksia jätettiin tammi-syyskuussa vajaa 1 000 eli 25 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Yleinen taloustilanne, kova globaali kilpailu kansainvälisistä osaajista ja Venäjän kansalaisten poikkeuksellisen matala hakemusmäärä ovat tekijöitä, jotka ovat Migrin mukaan vaikuttaneet erityisasiantuntijoiden heikkoon hakemusmäärään.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä sen sijaan kasvaa. Heitä on hakenut Suomeen opiskelemaan yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Yhteensä hakijoita on ollut tänä vuonna kyseisellä ajalla lähes 12 000.

Suomeen haetaan opiskelemaan erityisesti Bangladeshista, Nepalista ja Intiasta.