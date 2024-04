Työrauhaesityksen käsittely jatkuu poikkeusaikataululla – “Olen tosi pahoillani siitä, että sitä ei ole meille sanottu suoraan”

Työrauhalainsäädännön parissa ahkeroiva eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta jatkaa parhaillaan poikkeuksellista kokoustamistaan. Simo Alastalo Demokraatti

Muun muassa poliittista lakko-oikeutta suitsivan esityksen kiirehtiminen on herättänyt oppositiossa vahvoja tunteita varsinkin, kun hallituspuolueet ovat kiireen kiistäneet.

Valiokunta on kuitenkin kokoustanut istuntotauon aikana ja kokoontuu ensimmäistä kertaa vuosiin myös maanantaina. Aikaa on varattu iltapäivään klo 16 saakka.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) vakuutti sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, ettei lakien voimaantuloa aikaisteta vapunpäivälle. Vappu on pyörinyt julkisissa arvailuissa useamman viikon ja tyrmistyttänyt muun muassa ay-liikettä.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen syyttää hallitusta ohipuhumisesta.

– Pääministeri on toistuvasti sanonut mediassa, että valiokunta päättää aikataulusta, mutta nythän hän pääministerin kyselytunnilla päätti itse aikataulusta ja totesi, että lait tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti ja siitähän tämä kiire selvästi johtuu. Olen tosi pahoillani siitä, että sitä ei ole meille sanottu suoraan vaan jatkuvasti on toistettu, että kiirettä ei ole, valiokunnan kokoukseen maanantaina saapunut Pekonen sanoi.

Oppositiossa on hämmästelty tiukkaa aikataulua siksikin, että työrauhaesitys kajoaa lakko-oikeuden kaltaisiin perusoikeuksiin ja ansaitsisi huolellisen käsittelyn.

VALIOKUNNAN puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) totesi kokoukseen saapuessaan, että työrauhaesityksen käsittelyyn käytetään tällä viikolla poikkeuksellisen paljon aikaa.

– Sitä en pitäisi kiirehtimisenä, Sirén sanoi.

– Viime viikolla ymmärsin, että harmia aiheutti nimenomaan tämä maanantainen kokouspäivä. Tämän viikon käsittely johtaa juurensa siitä, että perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi perjantaina ja se tuli meille valiokuntaan. Kuulemisten jälkeen siirrytään lakiprosessissa eteenpäin ihan normaaliin tapaan.

– Olemme kuulleet asiantuntijoita hyvin laajasti useita viikkoja. Kaikki kuultavat mitä tähän asti on valiokunnassa toivottu. Nyt kun saimme lausunnot sekä laki- että perustuslakivaliokunnasta, niin mennään prosessissa eteenpäin, Sirén sanoi.

VARAPUHEENJOHTAJA Lauri Lyly (sd.) oli aikatauluista toista mieltä.

– Istumme tässä ylimääräisessä kokouksessa tänään ja meillä on kokouspäiviä joka viikonpäivälle tälle viikolle, että kyllähän tässä tosi tiiviisti istutaan ja aiemmin jo perustuslakivaliokunta on istunut pääsiäispyhinä ja mekin istuntovapaa viikolla ja lakkoja on peruttu. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tätä kyllä halutaan kiirehtiä, Lyly sanoi.

Lyly vaikutti pitävän tervetulleena pääministeri Orpon ilmoitusta, jonka mukaan työrauhalaki ei tule voimaan vapunpäivänä.

– Luulen, että hän (pääministeri) on ymmärtänyt, että vappu on työväenliikkeessä aika iso juhlapäivä ja sille päivälle lakkolakien voimaansaattaminen olisi ollut kyllä aika iso provokaatio.

Onko voimaantulon ajankohta pääministerin asia?

– No ei ole, mutta se kertoo kokoomuksen tavoitteesta tässä. Ilmeisesti hän halusi viestiä tässä kokoomuksen näkökulmaa asiaan.