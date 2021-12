Työryhmä esittää opettajarekisteriä – ministeri Kurvinen: ”Selkeät perustelut”

Opettajien tietojen keräämistä ja mahdollista rekisterin perustamista selvittänyt ryhmä on päätynyt esittämään opettajarekisterin perustamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän selvitysryhmän mukaan lasten oikeuksien toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että julkisella vallalla on käytettävissään lasten ja nuorten opetusta kuvaavia ajantasaisia tilastoja eri puolilta Suomea.