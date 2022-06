Työttömyys laskee ryminällä – alhaisemmalla tasolla viimeksi 1991 toukokuussa

Työllisyysaste nousi ja työttömyys laski edelleen toukokuussa, Tilastokeskus kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työllisyyden trendiluku nousi 73,9 prosenttiin ja työttömyyden laski 6,1 prosenttiin.

Työllisiä oli 61 000 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Työttömiä oli 68 000 vähemmän kuin vuosi sitten, kaikkiaan 227 000. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,3 prosenttia.



Hypon ekonomisti Juho Keskinen huomautti kommentissaan, että työttömyysaste on nyt painunut yhtä alhaalle kuin se oli maalis-huhtikuussa 2008. Alhaisemmalla tasolla se on ollut viimeksi vuoden 1991 toukokuussa, Keskinen totesi.

– Työmarkkinoiden kiito jatkui talouden tulevaisuuden uhkakuvista huolimatta vahvana toukokuussa. Palveluiden avautuminen ja tapahtumateollisuuden paluu tukevat työvoiman kysyntää ja tällä hetkellä sopivia työntekijöitä ei vain ole riittävästi.

Talouden epävarmuus näkyy kuitenkin määräaikaistyön kasvuna, Keskinen sanoi.

Esimerkiksi ravintola-alalta on kuulunut viestiä, että työvoimapula on noussut ongelmaksi. S-ryhmään kuuluva HOK-Elanto sulkee kymmenkunta ravintolaansa pääkaupunkiseudulla työvoimapulan ja kannattavuusongelmien takia, Yle kertoi viime viikolla. Osasyyksi on arvioitu myös sitä, että moni ravintola-alan ammattilainen vaihtoi alaa koronarajoitusten aikana.