Työmarkkinat

21.10.2025 05:25 ・ Päivitetty: 21.10.2025 05:25

Työttömyystilanne jakautuu, naisilla nyt vaikeampaa

iStock

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15-74-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 32  000 enemmän kuin vuosi sitten.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Samalla kasvoi kuitenkin myös samanikäisten työllisten määrä, joita oli syyskuussa 16  000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Naisten työllisyys heikkeni, kun taas miesten tilanne koheni. Työllisiä naisia oli 14  000 vähemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna, kun taas työllisiä miehiä oli 30  000 enemmän.

