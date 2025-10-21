Työmarkkinat
21.10.2025 05:25 ・ Päivitetty: 21.10.2025 05:25
Työttömyystilanne jakautuu, naisilla nyt vaikeampaa
Työttömien määrä jatkoi kasvuaan syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15-74-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 32 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Samalla kasvoi kuitenkin myös samanikäisten työllisten määrä, joita oli syyskuussa 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Naisten työllisyys heikkeni, kun taas miesten tilanne koheni. Työllisiä naisia oli 14 000 vähemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna, kun taas työllisiä miehiä oli 30 000 enemmän.
