Kotimaa
19.9.2025 09:12 ・ Päivitetty: 19.9.2025 09:12
Työtuomioistuin: IAU:n ammattiosastoille 67 000 euron sakot
Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan Ilmailualan Unionin (IAU) ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttama ulosmarssi Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli laiton.
Palvelualojen työnantajat Palta pitää tiedotteessaan työtuomioistuimen ratkaisua odotettuna.
– Ratkaisu on merkittävä myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista 18. toukokuuta 2024 voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo tiedotteessa.
Työrauhalainsäädännön uudistuksen tavoitteena oli työrauhahäiriöiden vähentäminen muun muassa korottamalla työrauhan rikkomisesta tuomittavia hyvityssakkoja. Sakon yläraja on nykyisellään 150 000 euroa ja alaraja 10 000 euroa.
RATKAISUISSAAN työtuomioistuin määräsi IAU:lle ja sen kolmelle ammattiosastolle maksettavaksi yhteensä 67 000 euron hyvityssakot.
Paltan mielestä hyvityssakot ovat edelleen varsin pieniä suhteessa työtaisteluilla aiheutettuihin vahinkoihin.
– Joulukuinen ulosmarssi pysäytti lähes koko lentoliikenteen Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja aiheutti merkittävät taloudelliset vahingot yhtiöille. Yllättävän liikennekatkon seurannaisvaikutukset aiheuttivat myös harmia ja viivästyksiä matkustajille. Tuomittavien hyvityssakkojen tulee olla riittävän suuria, jotta vastaavat työrauhahäiriöt saadaan estettyä, Ääri kommentoi.
Lisää aiheesta
ULOSMARSSIN syyksi IAU kertoi Finnair Technical Services Oy:ssä samaan aikaan järjestetyn luottamusmiesten kuulemistilaisuuden.
Kuulemistilaisuus liittyi työtuomioistuimessa käsittelyssä olleeseen Paltan ja IAU:n väliseen työriitaan, jonka yhteydessä IAU:hun kuuluvat kaksi työntekijää olivat toimittaneet työtuomioistuimeen Finnairin sisäistä aineistoa.
Paltan mukaan lentoliikenteen keskeyttäminen työnseisauksilla oli tähän nähden täysin suhteeton laiton toimenpide.
Tiedotteessa kerrataan, että keväällä ja kesällä 2025 runsaasti huomiota saaneet IAU:n toimeenpanemat lakot järjestettiin alan työehtosopimuksen sopimuskauden ollessa päättynyt. Aiheuttamistaan mittavista vahingoista huolimatta lakot olivat laillisia työtaisteluita.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Työmarkkinat
13.7.2025 11:05
”Olemme iloisia” – Lentoliikennettä pitkään jumittanut työriita ratkesi