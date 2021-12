Työväen Kulttuuripalkinto Jukka Takalolle ja Timo ”Tipi” Tuoviselle

Kumpikin palkittu sai 3 500 euroa. Kansan Sivistysrahaston Kulttuuripalkintoa on myönnetty työväenkulttuurin parissa tehdystä ansiokkaasta työstä vuodesta 1982 lähtien.

Kulttuuripalkinnon saajien joukossa ovat aiemmin olleet muun muassa työväenlaulaja Reijo Frank, Viljo Kajava, Jani Uhlenius, teatterineuvos Eila Roine ja Seela Sella.

Jukka Takalo aloitti muusikkouransa 1970-lukulaisen Holotnaja Pravda -lauluyhtyeen sanoittajana. Takalo on tehnyt useita protestilauluja. Muutama vuosi sitten hän teki vapuksi uuden sukupolven työväenlaulun, pätkätyöläisten laulun Ei löysässä hirressä kravattia tarvi. Ajatus laulusta syntyi, kun Takalo kyllästyi ammattiyhdistysliikkeen jatkuvaan soimaamiseen netissä.

Muusikonuransa ohella Takalo on kirjoittanut yhdessä Pasi Kostiaisen kanssa musiikkiaiheisen teoksen Sinä olet tähti – matkaopas poptähteyteen. Jokainen on vähän homo -laulukirja ilmestyi vuonna 2014. Esikoisromaani Kuoleman nimi on Saab 96 ilmestyi 2018.