Työväen Musiikkitapahtuma käyntiin – mitoiltaan tiivistyneen festivaalin ydin on sen omaleimainen henki

Huomenna perjantaina isommin käynnistyvän Työväen Musiikkitapahtuman sääolosuhdeasetuksissa on viime vuosina tuntunut olevan vain kahta moodia: on ja off. Rolf Bamberg Demokraatti

Kun toissa kesänä festivaali haki kelin puolesta märkyysprosenteissa ennätyslukuja eli vettä satoi tanakasti kaksi päivää, mentiin viime kesä helleoloissa. Niin näytetään menevän nytkin, sillä festariperjantain myöhäisiltapäivään eli virallisten avajaisten aikaan Ilmatieteen laitos tarjoaa Valkeakoskelle noin 30 lämpöastetta.

Lauantaiksi ennuste on vähän armollisempi, päivälämpötilan arvioidaan liikkuvan hellerajalla 25 asteen tuntumassa.

Tuntuu, että Tervasaaren festarialueella ei niitä keskiarvoisia eli tavallisia kesäsäitä päästä juuri kokemaan. No, sitä kategoriaa ei ole itse festivaalikaan.

53 VUODEN IKÄÄN ehtinyt monitaidefestivaali – musiikkia vailla lajikarsinointia, asiapuhetta politiikan ja kulttuurin ympäriltä, lastenkulttuuria, sirkusta, ilmakitaroinnin mestaruusmittelöä, jalkapalloakin – on tänä vuonna joutunut taloudellisten realiteettien edessä vähän tiivistämään sapluunansa. Kun tapahtuma on tällä vuosituHannella tavannut käynnistyä ihan tosissaan jo torstaina jatkuen sunnuntaille asti koko perheen tapahtumilla, niin tänä vuonna Musarit tiivistyy perjantaille ja lauantaille.

Torstaina otetaan toki jo pientä varaslähttöä Sananvapauden lavalla muun muassa paikallisten esiintyjien esitysten voimin ja Mama´s Barissa pidettävän live-musarivisan merkeissä, mutta iso pyörä pyörähtää liikkeelle vasta perjantaina klo 17 pidettävistä avajaisista.

Siitä mennäänkin sitten varsin kirjailmellisesti urku auki lauantain pikkutunneille asti, jolloin mainio punk-rykelmä Aino & Hajonneet päättää festivaaliohjelmiston joskus yhden jälkeen yöllä.

– Vaikka ohjelmaa on pitänyt tänä vuonna vähän tiivistää, en tunne, että me olisimme joutuneet mitenkään säästelemään laadussa. Minusta ohjelmistomme on edelleenkin tosi monipuolinen. Vähän kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa myös meidän porukkamme yhteisahenki tuntuu tiivistyneen – festivaalin ideointi, valmistelu ja koko tahtotilamme on ollut hyvä ja postitiivinen. Meillä on taas ollut järjestelyissä mukana ihania talkoolaisia ja tapahtuma-alalle suuntautuvia harjoittelijoita. Kaikkinensa on ollut hyvä tsemppimeininki, tiivistää Työväen Musiikkitapahtuman toiminnanjohtaja Marianne Haapoja tämän kesän festivaalin järjestelyvaiheita.

Tänä kesänä UPM:n Tervasaaren tehtaan kupeessa sijaitsevan festivaalialueen lavajärjestelyissä palataan ikään kuin vanhaan, kun viimekesäisestä kakkoslavasta on luovuttu, ja toiseksi keskeiseksi esiintymispaikaksi palaa Salakapakan lava Kanavarannassa. Tähän on päädytty sekä festivaaliorganisaation järkeilyn seurauksena että vähän myös yleisön pyynnöstä.

– Me halusimme viime kesänä kokeilla, miten se tila, eli viralliselta festarinimeltään Teollisuusliiton Salakapakka, toimisi erilaisessa käytössä ikään kuin festivaalin ruokaravintolana. Päätimme nyt palauttaa tilan taas esiintymiskäyttöön, sillä meidän mielestämme tämä festivaali kaipaa jotain intiimimpää tilaa tietyntyylisille esityksille. Kun se on siinä vilvoittavan vesistön eli kanavan rannassa, sitä omaperäistä miljöötä haluaa myös hyödyntää.

Tulevana viikonloppuna hyödynnetäänkin sitten monipuolisesti, kun sekä lavaominaisuuksiltaan että yleisön viihtymisen mielessä kohennetussa Salakapakan estradilla esiintyvät muun muassa lauluntekijä Samae Koskinen, hilpeä punk-remmi Nyrkkitappelu, uuden ajan popkuningatar Vesta (perjantai) sekä monipuolinen viihteentekijä Ilja Teppo, nousussa oleva poppiduo Lili & Luna ja aiemmin mainittu Aino & Hajonneet (lauantai.

Paperintorin päälavan päätähtiä taas ovat perjantaina Robin Packalen, Pelle Miljoona ja Ilta, lauantaina satavuotisjuhlakonserttinsa vetävä Dallapé solistinaan MariaLund , Kake Randelin, Ismo Alanko ja Olavi Uusivirta.

AJATUSLEIKITÄÄN LOPUKSI hiukkasen. Jos Musareiden toiminnanjohtajaa vastaan olisi jossain vaiheessa kesää tullut joku satunnainen matkailija, ja tivannut, että sano yksi hyvä syy, miksi minun olisi syytä olla Valkeakoskella festaroimassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna, niin miten olisi kuulunut vastaus, Marianne Haapoja, toiminnanjohtaja, Työväen Musiikkitapahtuma?

– Ilman muuta ja ensimmäisenä tämän tapahtuman vuodesta vuoteen toistuva ihan omanlaisensa henki. Mutta yksittäisenä poimintana myös se, että Kansan Sivistysrahasto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja juhlii festivaalimme yhteydessä Dallapé-orkesterin satavuotisjuhlakonserttinsa pitävän kanssa.

Katso festivaalin tarkka aikataulu keskustelutilaisuuksineen ja puheohjelmineen verkko-osoitteesta https://www.musarit.fi/ohjelma/.