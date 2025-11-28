Musiikki
28.11.2025 10:10 ・ Päivitetty: 28.11.2025 10:10
Työväen Musiikkitapahtuma: tässä ensimmäiset artistikiinnitykset
Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 23.-26.7.2026.
Tapahtuman ensimmäisten artistikiinnityksiin lukeutuvat Diandra, Komiat, Erja Lyytinen, Liisa Akimof, Viikate, LUNA KILLS, Jaakko Kulta ja Saa kiljua.
Työväen Musiikkitapahtumassa esiintyy kaikkiaan noin 200 taidokasta artistia, muusikkoa ja kulttuurialan ammattilaista.
