Työväen Näyttämöpäivien ensi talven ohjelmistossa on mukana sekä konkareita että uusia ryhmiä

Mikkelissä 23.-25.1. järjestettävien vuoden 2026 Työväen Näyttämöpäivien esityskattaus on valmis. Demokraatti Demokraatti

Tulevana talvena viisikymppisiään juhlivalle harrastajateatterifestivaalille haki yhteensä 43 esitystä, joista kahdeksan valittiin tapahtuman ohjelmistoon. Valinnoista vastasi teatteriohjaaja ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun pitkäaikainen dekaani (emerita) Maarit Ruikka.

Valituissa on mukana Näyttämöpäivien konkareita kuten jyväskyläläinen AdAstra-teatteri ja pääkaupunkiseudun vahvat harrastajateatterit Vantaan näyttämö ja Tikkurilan Teatteri, mutta myös TNP-tiensä avaavia tulokkaita kuten Teatteri Vaientamaton Imatralta ja UBU-kollektiivi Joensuusta.

OHJELMISTOVALITSIJA Maarit Ruikka kertoo, että festivaaleille hakeneiden esitysten lähtökohdat tekemiselle olivat ilahduttavan moninaiset.

– Laajimman kokonaisuuden muodostivat uudet kotimaiset nykyesitykset ryhmille itselleen merkityksellisistä aiheista sekä kotimaiset näytelmätekstit että romaanidramatisoinnit. Näiden rinnalla suosittuja olivat musikaali- ja musiikkiteatteritekstit esityksen lähtökohtana sekä elokuva- ja sarjakuvalähtöiset esitykset sekä ulkomaiset näytelmätekstit ja klassikkosovitukset. Koin, että esitysten erilaisten lähtökohtien runsaus on festivaalin rikkaus.

Ruikka sanoo pyrkineensä huomioimaan valitsemassaan ohjelmistossa tämän festivaalille pyrkineiden esitysten moninaisuuden.

– Valinnoissa minulle on merkityksellistä ollut tekijäryhmän eetos, miksi he haluavat käsitellä valitsemaansa aihetta, miten se keskustelee, haastaa tai osuu aikaamme, ohjelmistovalitsija summaa.

Tuttuun tapaan jokainen valittu esitys saa festivaalilla palautteen teatteriammattilaisista koostuvalta raadilta. Ensi talven Näyttänöpäivien raatiin kuuluvat ohjaaja Mikko Roiha sekä näyttelijät Joonas Kääriäinen, Jonnakaisa Risto ja Tanjalotta Räikkä.

Hakuprosessin kautta valituiksi tulleiden esitysten lisäksi Mikkelin viikonlopussa nähdään kaksi kutsuttua esitystä. Monien edeltävien vuosien tapaan teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen opiskelijoiden monologiesitykset ovat ohjelmistossa kahden session kokonaisuutena. Lisäksi festarilla nähdään näyttelijäopiskelija (TeaK) Patrik Hvitsjön taiteellinen opinnäytetyö Unentekijä.

Luvassa on myös runsaasti oheisohjelmaa. Festivaalin esitysaikataulu julkaistaan joulukuun alussa ja liput tulevat myyntiin 7.1.

Valitut esitykset ovat: