17.11.2025 15:27 ・ Päivitetty: 17.11.2025 11:07
Työväen Näyttämöpäivien ensi talven ohjelmistossa on mukana sekä konkareita että uusia ryhmiä
Mikkelissä 23.-25.1. järjestettävien vuoden 2026 Työväen Näyttämöpäivien esityskattaus on valmis.
Tulevana talvena viisikymppisiään juhlivalle harrastajateatterifestivaalille haki yhteensä 43 esitystä, joista kahdeksan valittiin tapahtuman ohjelmistoon. Valinnoista vastasi teatteriohjaaja ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun pitkäaikainen dekaani (emerita) Maarit Ruikka.
Valituissa on mukana Näyttämöpäivien konkareita kuten jyväskyläläinen AdAstra-teatteri ja pääkaupunkiseudun vahvat harrastajateatterit Vantaan näyttämö ja Tikkurilan Teatteri, mutta myös TNP-tiensä avaavia tulokkaita kuten Teatteri Vaientamaton Imatralta ja UBU-kollektiivi Joensuusta.
OHJELMISTOVALITSIJA Maarit Ruikka kertoo, että festivaaleille hakeneiden esitysten lähtökohdat tekemiselle olivat ilahduttavan moninaiset.
– Laajimman kokonaisuuden muodostivat uudet kotimaiset nykyesitykset ryhmille itselleen merkityksellisistä aiheista sekä kotimaiset näytelmätekstit että romaanidramatisoinnit. Näiden rinnalla suosittuja olivat musikaali- ja musiikkiteatteritekstit esityksen lähtökohtana sekä elokuva- ja sarjakuvalähtöiset esitykset sekä ulkomaiset näytelmätekstit ja klassikkosovitukset. Koin, että esitysten erilaisten lähtökohtien runsaus on festivaalin rikkaus.
Ruikka sanoo pyrkineensä huomioimaan valitsemassaan ohjelmistossa tämän festivaalille pyrkineiden esitysten moninaisuuden.
– Valinnoissa minulle on merkityksellistä ollut tekijäryhmän eetos, miksi he haluavat käsitellä valitsemaansa aihetta, miten se keskustelee, haastaa tai osuu aikaamme, ohjelmistovalitsija summaa.
Tuttuun tapaan jokainen valittu esitys saa festivaalilla palautteen teatteriammattilaisista koostuvalta raadilta. Ensi talven Näyttänöpäivien raatiin kuuluvat ohjaaja Mikko Roiha sekä näyttelijät Joonas Kääriäinen, Jonnakaisa Risto ja Tanjalotta Räikkä.
Hakuprosessin kautta valituiksi tulleiden esitysten lisäksi Mikkelin viikonlopussa nähdään kaksi kutsuttua esitystä. Monien edeltävien vuosien tapaan teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen opiskelijoiden monologiesitykset ovat ohjelmistossa kahden session kokonaisuutena. Lisäksi festarilla nähdään näyttelijäopiskelija (TeaK) Patrik Hvitsjön taiteellinen opinnäytetyö Unentekijä.
Luvassa on myös runsaasti oheisohjelmaa. Festivaalin esitysaikataulu julkaistaan joulukuun alussa ja liput tulevat myyntiin 7.1.
Valitut esitykset ovat:
- AdAstra-teatteri (Jyväskylä)
Leea Klemola, Rosa-Maria Perä: Minä, askartelija
Ohjaus: Erika Hast
- Teatteriyhdistys Kulissi (Jyväskylä)
Anneli Kanto – Sirkku Peltola – Heikki Salo -Eeva Kontu: Tytöt 1918
Ohjaus: Eeva-Riikka Oja
- Teatteri Estradi (Lappeenranta)
Rautasorkka
Ohjaus ja käsikirjoitus: Heidi Parkkinen, Oona Vahvanen, Oliver Rosenholm
- Teatteri Terra (Helsinki)
Juha Kauppinen: Starman
Ohjaus: Työryhmä
- Teatteri Vaientamaton (Imatra)
Riina Tanskanen: Tympeät tytöt: Luokkakipuja
Ohjaus ja dramatisointi: Lauri Haltsonen
- Tikkurilan Teatteri
Anna Krogerus: 9 hyvää syytä elää
Ohjaus: Carita Välitalo
- UBU-kollektiivi (Joensuu)
Kristian Smeds: Jääkuvia
Ohjaus: Tero Sarkkinen
- Vantaan näyttämö
Marshall Brickman – Rick Elice – Andrew Lippa: The Addams Family
Ohjaus: Simo Lappalainen
