Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Teatteri ja Tanssi

17.11.2025 15:27 ・ Päivitetty: 17.11.2025 11:07

Työväen Näyttämöpäivien ensi talven ohjelmistossa on mukana sekä konkareita että uusia ryhmiä

Leena Tiuri/Tikkurilan Teatteri
Tikkurilan Teatteri on jälleen mukana Työväen Näyttämöpäivillä, tällä kertaa Anna Krogeruksen näytelmällä 9 hyvää syytä elää. Kuvassa näyttelijöistä Minna Laine ja Iiro Ristola.

Mikkelissä 23.-25.1. järjestettävien vuoden 2026 Työväen Näyttämöpäivien esityskattaus on valmis.

Demokraatti

Demokraatti

Tulevana talvena viisikymppisiään juhlivalle harrastajateatterifestivaalille haki yhteensä 43 esitystä, joista kahdeksan valittiin tapahtuman ohjelmistoon. Valinnoista vastasi teatteriohjaaja ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun pitkäaikainen dekaani (emerita) Maarit Ruikka.

Valituissa on mukana Näyttämöpäivien konkareita kuten jyväskyläläinen AdAstra-teatteri ja pääkaupunkiseudun vahvat harrastajateatterit Vantaan näyttämö ja Tikkurilan Teatteri, mutta myös TNP-tiensä avaavia tulokkaita kuten Teatteri Vaientamaton Imatralta ja UBU-kollektiivi Joensuusta.

OHJELMISTOVALITSIJA Maarit Ruikka kertoo, että festivaaleille hakeneiden esitysten lähtökohdat tekemiselle olivat ilahduttavan moninaiset.

– Laajimman kokonaisuuden muodostivat uudet kotimaiset nykyesitykset ryhmille itselleen merkityksellisistä aiheista sekä kotimaiset näytelmätekstit että romaanidramatisoinnit. Näiden rinnalla suosittuja olivat musikaali- ja musiikkiteatteritekstit esityksen lähtökohtana sekä elokuva- ja sarjakuvalähtöiset esitykset sekä ulkomaiset näytelmätekstit ja klassikkosovitukset. Koin, että esitysten erilaisten lähtökohtien runsaus on festivaalin rikkaus.

Ruikka sanoo pyrkineensä huomioimaan valitsemassaan ohjelmistossa tämän festivaalille pyrkineiden esitysten moninaisuuden.

– Valinnoissa minulle on merkityksellistä ollut tekijäryhmän eetos, miksi he haluavat käsitellä valitsemaansa aihetta, miten se keskustelee, haastaa tai osuu aikaamme, ohjelmistovalitsija summaa.

Tuttuun tapaan jokainen valittu esitys saa festivaalilla palautteen teatteriammattilaisista koostuvalta raadilta. Ensi talven Näyttänöpäivien raatiin kuuluvat ohjaaja Mikko Roiha sekä näyttelijät Joonas Kääriäinen, Jonnakaisa Risto ja Tanjalotta Räikkä.

Hakuprosessin kautta valituiksi tulleiden esitysten lisäksi Mikkelin viikonlopussa nähdään kaksi kutsuttua esitystä. Monien edeltävien vuosien tapaan teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen opiskelijoiden monologiesitykset ovat ohjelmistossa kahden session kokonaisuutena. Lisäksi festarilla nähdään näyttelijäopiskelija (TeaK) Patrik Hvitsjön taiteellinen opinnäytetyö Unentekijä.

Luvassa on myös runsaasti oheisohjelmaa. Festivaalin esitysaikataulu julkaistaan joulukuun alussa ja liput tulevat myyntiin 7.1.

Valitut esitykset ovat:

  • AdAstra-teatteri (Jyväskylä)
    Leea Klemola, Rosa-Maria Perä: Minä, askartelija
    Ohjaus: Erika Hast
  • Teatteriyhdistys Kulissi (Jyväskylä)
    Anneli Kanto – Sirkku Peltola – Heikki Salo -Eeva Kontu: Tytöt 1918
    Ohjaus: Eeva-Riikka Oja
  • Teatteri Estradi (Lappeenranta)
    Rautasorkka
    Ohjaus ja käsikirjoitus: Heidi Parkkinen, Oona Vahvanen, Oliver Rosenholm
  • Teatteri Terra (Helsinki)
    Juha Kauppinen: Starman
    Ohjaus: Työryhmä
  • Teatteri Vaientamaton (Imatra)
    Riina Tanskanen: Tympeät tytöt: Luokkakipuja
    Ohjaus ja dramatisointi: Lauri Haltsonen
  • Tikkurilan Teatteri
    Anna Krogerus: 9 hyvää syytä elää
    Ohjaus: Carita Välitalo
  • UBU-kollektiivi (Joensuu)
    Kristian Smeds: Jääkuvia
    Ohjaus: Tero Sarkkinen
  • Vantaan näyttämö
    Marshall Brickman – Rick Elice – Andrew Lippa: The Addams Family
    Ohjaus: Simo Lappalainen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anni Saastamoinen

Kolumnit
16.11.2025
Lopulta meille jää vain aito tyhmyys
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
14.11.2025
Janne Riiheläinen: Miksi hallitus teetti näin tärkeän strategiansa piilossa?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU