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Ulkomaat

23.6.2026 14:00 ・ Päivitetty: 23.6.2026 14:00

Työväenpuolueen vasenta laitaa edustava Andy Burnham pyrkii Britannian pääministeriksi – tällainen hän on

OLI SCARFF / AFP / LEHTIKUVA
Andy Burnham puhui kannattajilleen ja medialle Ashton in Makerfieldissä tultuaan valituksi parlamenttiin täytevaaleilla 19. kesäkuuta.

Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham sai työväenpuolueessa sankarin vastaanoton tehtyään maanantaina paluun parlamenttiin yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti samana päivänä odotetusti eroavansa tehtävästään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osa työväenpuolueen kansanedustajista oli jo pitkään kehottanut Starmeria eroamaan ja luovuttamaan paikkansa Burnhamille. Vannottuaan virkavalansa parlamentin jäsenenä Burnham räpsäisi selfien parinsadan työväenpuolueen kollegansa kanssa ja sai näiltä raikuvat suosionosoitukset.

56-vuotias Burnham valittiin parlamenttiin viime viikolla täytevaaleilla. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan.

Burnham toimi Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 ennen kuin luopui virasta pyrkiäkseen puolueen johtoon. Tätä ennen Burnham istui 16 vuotta parlamentissa ja toimi muun muassa terveys- ja kulttuuriministerinä.

Puolueen johtoon Burnham on pyrkinyt aiemmin kahdesti, mutta hävinnyt Ed Milibandille vuonna 2010 ja Jeremy Corbynille vuonna 2015. Tällä kertaa merkittävimmäksi vastaehdokkaaksi povattu entinen terveysministeri Wes Streeting jättäytyi maanantaina kisasta ja ilmoitti tukevansa Burnhamia.

Pääministerikilvan ehdokasasettelu on auki 9.-16. heinäkuuta. Jos muita ehdokkaita ei ole, voidaan Burnhamin valinta vahvistaa jo 17. heinäkuuta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kaksi työväenpuolueen lainsäätäjää harkitsi tiistaina Burnhamin haastamista. Haastajien pitäisi kuitenkin onnistua keräämään taakseen vähintään 81 työväenpuolueen parlamentaarikon tuki.

Viimeistään Starmerin seuraajan pitäisi olla selvillä syyskuun alkuun mennessä. Kyseessä tulee olemaan Britannian seitsemäs pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.

BURNHAM syntyi vuonna 1970 työväenluokkaiseen perheeseen lähellä Liverpoolia ja liittyi työväenpuolueeseen jo teini-ikäisenä. Hän opiskeli englantia maineikkaassa Cambridgen yliopistossa. Hän on kertonut kärsineensä tuolloin huijarisyndroomasta työväenluokkaisen taustansa takia.

Kansalliseen tietoisuuteen Burnham ponnisti koronapandemian aikana, kun hän ajautui julkiseen kiistaan silloisen pääministerin Boris Johnsonin kanssa Pohjois-Englannin koronasulkujen rahoituksesta. Kiistan myötä Burnham sai lempinimen ”Pohjoisen kuningas”. Kyseessä on viittaus valtataistelusta kertovaan Game of Thrones -sarjaan.

Vaikka Burnham toimi vuosia Suur-Manchesterin pormestarina, jalkapallossa hän on kannattanut uskollisesti Liverpoolissa kotipaikkaansa pitävää valioliigajoukkue Evertonia.

Burnham on naimisissa ja kolmen lapsen isä.

BURNHAM edustaa työväenpuolueen vasenta siipeä. Hän on arvostellut Starmerin tekemiä leikkauksia sosiaalietuuksiin ja peräänkuuluttanut puolueelle vasemmistolaisempaa linjaa.

Erityisesti Burnham tunnetaan hänen lanseeraamastaan termistä ”manchesterismi”, jolla hän tarkoittaa yritysmyönteistä sosialismia.

Kaikista talouspoliittisista tavoitteistaan Burnham ei ole ollut kovin selkeäsanainen. Britannian vesi- ja energiayhtiöt hän haluaisi siirtää osittain takaisin julkiseen omistukseen.

Ulkopolitiikan saralla Burnham on verrattain kokematon.

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