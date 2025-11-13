Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 08:22 ・ Päivitetty: 13.11.2025 08:22

Tyrmäys kokoomusviisikolta: Tätä ei pidä purkaa

Jukka-Pekka Flander

Työterveyshuollon järjestelmää ei pidä purkaa, vaativat kokoomuslaiset kansanedustajat.

Demokraatti

Demokraatti

Työterveyshuollon oikeudenmukaisuudesta on herännyt jälleen keskustelua.

Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori, HUSin johtava ylilääkäri Kristiina Patja sanoi Ylelle, että hyväosaisten on aika tinkiä saavutetuista eduistaan, jotta julkinen terveydenhoito voidaan pelastaa.

SDP:n lääkärikansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén taas myönsi Demokraatille, että työterveyshuolto on vaikea pala demarien ohella kaikille puolueille, koska sitä käyttää iso äänestäjäryhmä eli pääosin hyvinvoiva keskiluokka.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajat Maaret Castrén, Mia Laiho, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen sekä valtionvarainvaliokunnan kansanedustaja Sari Sarkomaa korostavatkin yhteisessä tiedotteessaan, että työterveyshuolto on olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa ja työelämää ja sen heikentäminen olisi virhe.

– Työterveyshuolto on yksi Suomen menestystarinoista. Se auttaa työntekijöitä pysymään työkykyisinä ja vähentää painetta julkisessa terveydenhuollossa. Järjestelmää pitää kehittää, ei purkaa, Laiho sanoo tiedotteessa.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ehdottanut työterveyshuollon uudistamista parlamentaarisena yhteistyönä.

Työterveyshuollon palveluiden piirissä on yli kaksi miljoonaa työntekijää eli noin 90 prosenttia palkansaajista.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys työpaikkoihin ja ymmärrys työn terveydellisistä riskeistä.

– Tällainen muutos lisäisi eriarvoisuutta eikä vähentäisi kustannuksia tai toisi työterveyden ammattilaisia julkisen terveydenhuollon palvelukseen. Työterveyshuollon vahvistaminen on sijoitus työelämään, hyvinvointiin ja kasvuun. Se on osa ratkaisua, ei ongelmaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Kotimaa
12.11.2025
Kysely: Odotukset kirkolle ovat ristiriitaiset – pitäisi ottaa kantaa, mutta samalla pysyä erossa politiikasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
12.11.2025
SDP:n Lindén: ”Työterveyshuolto on lähtenyt osin lapasesta”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU