Tyrmäys kokoomusviisikolta: Tätä ei pidä purkaa

Työterveyshuollon järjestelmää ei pidä purkaa, vaativat kokoomuslaiset kansanedustajat.

Työterveyshuollon oikeudenmukaisuudesta on herännyt jälleen keskustelua.

Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori, HUSin johtava ylilääkäri Kristiina Patja sanoi Ylelle, että hyväosaisten on aika tinkiä saavutetuista eduistaan, jotta julkinen terveydenhoito voidaan pelastaa.

SDP:n lääkärikansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén taas myönsi Demokraatille, että työterveyshuolto on vaikea pala demarien ohella kaikille puolueille, koska sitä käyttää iso äänestäjäryhmä eli pääosin hyvinvoiva keskiluokka.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajat Maaret Castrén, Mia Laiho, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen sekä valtionvarainvaliokunnan kansanedustaja Sari Sarkomaa korostavatkin yhteisessä tiedotteessaan, että työterveyshuolto on olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa ja työelämää ja sen heikentäminen olisi virhe.

– Työterveyshuolto on yksi Suomen menestystarinoista. Se auttaa työntekijöitä pysymään työkykyisinä ja vähentää painetta julkisessa terveydenhuollossa. Järjestelmää pitää kehittää, ei purkaa, Laiho sanoo tiedotteessa.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ehdottanut työterveyshuollon uudistamista parlamentaarisena yhteistyönä.

Työterveyshuollon palveluiden piirissä on yli kaksi miljoonaa työntekijää eli noin 90 prosenttia palkansaajista.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys työpaikkoihin ja ymmärrys työn terveydellisistä riskeistä.

– Tällainen muutos lisäisi eriarvoisuutta eikä vähentäisi kustannuksia tai toisi työterveyden ammattilaisia julkisen terveydenhuollon palvelukseen. Työterveyshuollon vahvistaminen on sijoitus työelämään, hyvinvointiin ja kasvuun. Se on osa ratkaisua, ei ongelmaa.