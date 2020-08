Tyrmäys SDP:stä: ”Petteri Orpon politikointi asialla on pikkumaista ja suoraan sanottuna lapsellista”

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen pitää UPM:n päätöstä lakkauttaa Kaipolan paperitehdas surullisena, mutta ennakoitavissa olleena päätöksenä.

Vetoaminen sääntelyyn, verotukseen tai työvoimakustannuksiin on Mäkisen mukaan poliittista edunvalvontapuhetta. Hän katsoo, että todellinen syy sulkemisen takana on kysynnän supistuminen, kuten SCA:n Ortvikenin tehtaalla Ruotsissa, jonka tuotteiden kysyntä on pudonnut koronan myötä jopa 30%.

”UPM on tehnyt jo viime vuosikymmenen alkupuolella ratkaisun olla modernisoimatta Kaipolan tehdasta. Sama kosketti hetki sitten lakkautettua Säynätsalon vaneritehdasta”, Mäkinen toteaa omassa tiedotteessaan keskiviikkona.

Mäkisen mukaan ratkaisu painopaperin kysynnän laskuun on ollut uudistumisen sijaan alasajo. Valtiovallan viimeaikaiset yritys- ja energiaverotusta koskevat ratkaisut, tuoreimpana esimerkkinä teollisuuden sähköveron alentaminen, ovat vahvistaneet kilpailukykyä.

”Myös työmarkkinaratkaisut ovat olleet erittäin maltillisia. Päätös on selkeästi seurausta pitkäjänteisestä strategisesta valinnasta olla panostamatta tuotekehitykseen ja uudistumiseen. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon politikointi asialla on pikkumaista ja suoraan sanottuna lapsellista.”

Mäkinen näkee, että tehtaiden lakkauttaminen on osaltaan seurausta Suomea pitkään vaivanneesta alhaisesta investointiasteesta. Mäkinen toivookin hallituksen ryhtyvän määrätietoisiin toimiin asian korjaamiseksi. Lisäksi Mäkinen peräänkuuluttaa vahvaa alueellista elinkeinopolitiikkaa, jolla tuetaan korvaavien työpaikkojen syntymistä.

”Toteutuessaan Jämsän irtisanomiset tarkoittavat, että Keski-Suomi on menettänyt muutamassa kuukaudessa 600 työpaikkaa pelkästään UPM:n päätösten seurauksena.”

Mäkinen sanoo, ett okonaisuutena tämä vaikuttaa tuhansiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä.

”Nyt tarvitaan vahvaa yhteistyötä valtiovallan, Keski-Suomen elinkeinoelämän ja kuntien kesken, jotta Jämsä ja koko Keski-Suomi pääsevät koronapandemian hellittäessä kiinni uusille teollisuudenaloille kohdistuvaan vihreään kasvuun.”

Mäkinen toivottaa voimia ja jaksamista Kaipolan työntekijöille ja heidän perheilleen. Hän uskoo, että yhdessä tästäkin selvitään.