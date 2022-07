Tytti Tuppurainen: Fortumilta ei heru Uniperiin lisärahaa, vaikka Saksa sitä haluaa

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ei lämpene Saksan toiveille siitä, että energiayhtiö Fortum tukisi sikäläistä tytäryhtiötään Uniperia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saksan talousministeri Robert Habeck (vihr.) sanoi lauantaina saksalaisen radiokanavan haastattelussa, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastamiseen.

Tuppurainen muistuttaa, että Fortum on jo alkuvuodesta tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

- Tämä on hyvin merkittävä tuki Fortumilta Uniperille ja osoittaa, että Fortum on omalta osaltaan sitoutunut tukemaan Uniperin selviämistä tässä kaasukriisissä. Sen sijaan tässä tilanteessa me emme Fortumin enemmistöomistajan edustajana näe enää mahdolliseksi, että Fortum tämän enempää lähtisi pääomittamaan Uniperia, Tuppurainen sanoi STT:n haastattelussa.

Fortumin enemmistöomistama Uniper on joutunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä.

Uniper on kesäkuun puolivälistä lähtien saanut vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä Venäjältä ja joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Uniper on Saksan suurin kaasun maahantuoja.

Tuppurainen muistuttaa, että Uniperin ongelmat johtuvat kaasumarkkinoiden vakavasta häiriötilasta, joka puolestaan on seurausta Venäjän käynnistämästä sodasta Ukrainassa ja siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin käsissä oleva kaasujätti Gazprom manipuloi markkinoita.

- Tämä perussyy kaasun korkealle hinnalle ei ole lähitulevaisuudessa poistumassa, joten millään lyhytaikaisella pääomitusratkaisulla pääomistajan puolesta tätä ongelmaa ei saada ratkaistua, Tuppurainen sanoo.

- Fortum on jo hyvin suurella summalla tukenut Uniperia. Kahdeksan miljardia on erittäin suuri summa Suomen kansantalouteen suhteutettuna. Tämä on myös syytä Saksan elinkeinoministeriössä ministeri Habeckin toimesta noteerata. Suomen hallituksen edustaja on kyllä tuonut tämän neuvotteluissa esille, Tuppurainen jatkaa.

Tuppuraisen mukaan hän ollut päivittäin yhteydessä Saksan hallituksen edustajiin Uniper-kriisin takia. Lisäksi ministerin aloitteesta Fortumin, Uniperin ja Saksan hallituksen välisiin neuvotteluihin Uniperin tilanteen ratkaisemiseksi on lauantaista alkaen osallistunut Suomen valtion edustajana valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston finanssineuvos Maija Strandberg.