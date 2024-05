Tytti Tuppurainen: Huhtikuu on ollut julma kuukausi – “Hallitus on kasvonsa paljastanut”

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo vappupuheessaan, että tänä vuonna huhtikuu on ollut julma kuukausi. Demokraatti Demokraatti

Lue Tytti Tuppuraisen koko puhe alta:

Hyvät ystävät, hyvät toverit,

Tänä vuonna kevät on antanut odottaa itseään. ”Huhtikuu on kuukausista julmin”, alkaa T. S. Eliotin kuuluisa runo Autio maa. Runon säkeissä kuultaa sadan vuoden takaisen Euroopan pettymys suursodan jälkeen. Tätä vuotta painaa myös samanlainen pettymys. Emme voi viettää työväen juhlaa rauhan juhlana Euroopassa. Venäjän aloittama julma hyökkäyssota vaatii tänäkin päivänä – kirjaimellisesti tänä kevätpäivänä – lukemattomia uhreja, isänmaataan puolustavia urheita ukrainalaisia ja rintamalle ajettuja Putinin alamaisia.

Yhdysvaltain aseapu tuo toivoa, mutta ei se rauhaa tuo. Ihmisuhreista piittaamatta Venäjän johto jatkaa sotaa toivoen, että sen aatetoverit Euroopassa tai Atlantin takana saavat valtaa ja Ukrainan tuki loppuu. Meille suomalaisille ja muille Venäjän naapurimaille Ukrainan taistelu ei ole etäinen, teoreettinen asia. Ukrainan voitto on meille välttämätön, heidän tappiotaan emme uskalla edes ajatella. Sodan sijaan haluamme rauhaa. Rauhaa ei Venäjä kuitenkaan ole tarjoamassa. Ei se ole hakemassa muutamaa maakuntaa Ukrainasta – ei Venäjältä maata puutu – se on valloittamassa koko maan ja sen jälkeen lisää maita Euroopasta. Yhdessä meidän puolustettava vapautta ja kansanvaltaa, meidän on puolustettava Ukrainaa.

Hyvät kuulijat, hyvät ystävät!

Vappu on kevään juhla, se on opiskelijoiden juhla, mutta ennen kaikkea vappu on työn juhla. Vappu on työntekijöiden suuri juhla. Kylmä kevät on koetellut suomalaista työväkeä. Orpon-Purran hallitus on luokkakantaisella politiikallaan tuonut hyytävän kylmyyden suomalaisille työmarkkinoille, joita ennen kuvasimme sanalla sopimusyhteiskunta. Eduskunnassa kiireellä runnotut lait poistavat palkansaajien oikeuksia, joiden rakentamiseen on mennyt vuosikymmeniä. Lakko-oikeutta rajataan, vaikka lakoista ei ole ollut suurta taloudellista haittaa puoleen vuosisataan. Tavoite hiljentää ammattiliitot sopii Orpon Suomen sijaan enemmän Orbanin Unkariin. Työttömyysturvan leikkaaminen, järjetön aikuiskoulutustuen poistaminen heikentävät nekin palkansaajien neuvotteluvoimaa.

Suomessa on läpi vuosikymmenten kyetty sopimaan ja neuvottelemaan yhdessä. Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat löytäneet yhdessä ratkaisut vaikeisiinkin kysymyksiin niin, että yhdessä on voitu lyödä kättä päälle. Nyt Orpo ja Purra leikkaavat vain työntekijöiltä. Hallitus tarjoaa vain kovaa ja kylmää kättä työntekijöille. Sillä ei ole tarjota ensimmäistäkään työntekijöiden asemaa parantavaa esitystä.

Siksi sosialidemokraattien on hylättävä hallituksen huono politiikka ja tarjottava työväelle parempi vaihtoehto. Meidän pitää ottaa tavoitteeksi aidosti pohjoismainen työmarkkinamalli. Siinä valtiovalta on puolueeton toimija ja työmarkkinaosapuolet ratkaisevat neuvottelemalla työelämän kiistat. Pohjoismaisessa mallissa palkansaajilla on tuki omissa ammattiliitoissaan ja paikallisen sopimisen sääntöjä vahvistetaan työntekijöiden hallintoedustuksella ja työehtojen tulkintaetuoikeudella. Ja työttömyyden turvaksi on riittävä toimeentulo ja hyvät työvoimapalvelut. Aito pohjoismainen työmarkkinamalli turvaa työrauhaa ja taloudellista vakautta.

Hyvät kuulijat!

Vuonna 2024 huhtikuu on ollut julma kuukausi. Kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan on rakennettu – ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien siunauksella – äärimmäisen kova ja kylmä hallitus. Näin on käynyt, vaikka juuri tätä pääministeri Petteri Orpo lupasi vaalien jälkeen välttää. Näin on käynyt, vaikka valtionvarainministeri Riikka Purra ennen vaaleja kertoi, että pienituloisilta tai sotesta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä astuivat voimaan hallituksen lukuisat leikkaukset suomalaisten hyvinvointiin. Työttömyysturvan suojaosan poistaminen, lapsikorotuksen poisto ja asumistuen rajut leikkaukset ovat kovia tekoja. Hallituksen päätökset pudottavat jopa 17 000 lasta köyhyyteen.

Jo vuoden alussa hallitus lisäsi kansalaisten eriarvoisuutta jäädyttämällä vähävaraisille menevien etuisuuksien indeksit ja pidensi työttömyysturvan omavastuuaikaa. Huhtikuussa pidetyssä kehysriihessä hallitus jatkoi samalla linjalla.

Orpon ja Purran hallitus on kertonut tavoitteekseen velkaantumisen pysäyttämisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Näyttää sille, että hallitus saa päivittää työllisyystavoitettaan 100 000 työllisestä 150 000:een. Näin on siksi, että työllisten lisääntymisen sijaan luku on laskenut reilulla 50 tuhannella viime vuodesta. Myöskään velkaantuminen ei ole taittumassa. Talouskasvuun ei ole osattu investoida, taantuman on annettu syventyä. Maan oikeistohallituksen työllisyyspolitiikan työkaluiksi ovat toistaiseksi kelvanneet lähinnä keppi ja sakset. Tämä kertoo siitä, ettei hallituksessa ymmärretä työelämää ja työtä tekeviä ihmisiä.

Suurin osa meistä tekee töitä myös lukuisista muista syistä kuin maksaakseen laskuja tai pönkittääkseen taloutta. Työ antaa elämään merkityksellisyyttä. Työ on tapa löytää oma paikkansa maailmassa ja kokea merkityksellisyyttä. Se on keino osallistua yhteiskuntaan ja antaa oma panoksensa. Harva haluaa tehdä työtä, joka ei tarjoa myös ilon, merkityksellisyyden ja toveruuden hetkiä.

Sosialidemokratia on työn ja työntekijöiden puolue. Meille jokainen työ ja jokainen työntekijä on arvokas. Me näemme, että työssä on myös kyse oikeudesta työhön. Pitkäaikaistyötön tai osatyökykyinen ihminen tarvitsee usein apua, koulutusta tai kuntoutusta, jotta tämä oikeus voi toteutua.

Sosialidemokraateille jokainen ihminen on arvokas. Arvokas ihmisenä, ei vain tuotannontekijänä. Sinä kelpaat. Sinua tarvitaan. Sinun panoksesi yhteisen hyvän eteen on arvokas. Jos hallitus todella haluaa saavuttaa tavoitteensa työllisten määrästä, on sen ymmärrettävä myös osa-aikatyön ja osatyökykyisen ihmisen arvo. Myös sairailla, haurailla ja ikääntyneillä on oikeus hyvään elämään.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuutemme rakentuu osaamiselle, osaamisen vahvistamiselle. Oppioikeus ja maksuton toisen asteen koulutus olivat viime hallituskauden tärkeimpiä uudistuksia ja lupauksia nuorille: Me pidämme huolen siitä, että Sinulla on eväät menestyä elämässäsi. Sinun tehtäväsi on opiskella, hankkia elämässä tarvittavat tiedot ja taidot.

Ja kun kylmä oikeistohallitus nyt karsii opintojen edellytyksiä, on viestimme epäröimättä: Sosialidemokraatit pyrkivät kunnissa turvaamaan aidosti maksuttoman ja yhdenvertaisen toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuutta suorittaville nuorille.

Pienenevien sukupolvien Suomessa jokainen lapsi ja nuori on arvokas. Sosialidemokraattien lupaus Suomen nuorille on: me haluamme olla rakentamassa sellaista Suomea, jossa huomenna on paremmin kuin tänään. Se tarkoittaa ilmastovastuullista politiikkaa ja sellaista työelämää, jossa myös tulevat sukupovet voivat luottaa siihen, että pelisäännöt pitävät ja kohtelu on oikeudenmukaista.

Orpon-Purran hallitus on kasvonsa paljastanut: se jakaa veronalennuksia maamme suurituloisille ja varakkaille samaan aikaan kun se leikkaa pienituloisilta ja yksinhuoltajilta. Kuinka kova sydän on oltava, että voi tällaisen arvovalinnan hyväksyä? Politiikka, josta puuttuu empatia, puuttuu ihmisyys, siitä puuttuu lähimmäisenrakkaus.

Hyvät ystävät,

Suomi ja muut EU-maat elävät nyt vaalivuotta, Euroopan parlamentin vaalit ovat vain muutaman viikon päässä. Pysähtykäämme tähän: näitä EU-vaaleja ei voi muuten kuvata kuin sanomalla niitä historiallisiksi, käännekohdaksi.

Mielipidetutkimukset ja äänestäjien suora kuuleminen viittaa siihen, että tappion on kärsimässä eurooppalainen poliittinen keskusta. Se ei yllätä, sillä monessa maassa tämä niin kutsuttu liberaali voima on helposti taipunut oikeiston, äärioikeiston, edessä. Esimerkiksi Ranskassa hallitus on koventanut maahanmuuttopolitiikkaa ja vieraannuttanut liberaalit kannattajansa. Ja tietysti äärioikeisto on koventanut vaatimuksiaan.

Espanjassa lyhyen nousun kokenut keskustalainen puolue liittoutui alueparlamenteissa äärioikeiston kanssa ja katosi politiikan kartalta. Suomessa samanlaisen riskin on ottanut sekä RKP että Kokoomuksen sivistysporvarit.

Hyvät kuulijat!

Euroopan sosiaalidemokraattien on voitettava vaalit. Me turvaamme sosiaalisesti oikeudenmukaisen EU:n. Me tuemme ammattiliittojen toimintavapautta ja reilua työelämää. Me olemme puolesta ihmisoikeuden, mukaan lukien naisten oikeuden päättää omasta kehostaan, omasta elämästään. Me olemme vankkumatta eurooppalaisen oikeusvaltioperiaatteen tukena.

Vappu on rauhan ja ihmisoikeuksien juhla. Meidän eurooppalaisten täytyy omalta osaltamme tukea ja turvata ihmisoikeuksia. Ajankohtainen ihmisoikeuskysymys liittyy turvapaikkapolitiikkaan. Meidän ei pidä antautua Venäjän vaikuttamisen edessä eikä hyväksyä sitä, että rajoillemme ohjataan tarkoituksella turvapaikanhakijoita. Kremlille on Suomesta vain yksi viesti: tästä ei mennä.

Samalla on varottava kadottamasta ihmisoikeuspolitiikkamme kulmakiveä, velvoitetta tarjota turvapaikkaa sitä tarvitseville. Torjumme hallituksen kylmät kaavailut niin kutsutusta Ruanda-mallista, eli turvapaikanhakijoiden pakkokyydityksestä Euroopasta ulos, pois silmistämme epävarmoihin oloihin.

Oikeus hakea turvapaikkaa syntyi suursodan köyhdyttämässä Euroopassa, jossa miljoonat pakolaiset etsivät turvaa. Velvollisuus tarjota vainotulle turvaa on vanhinta ihmisoikeuspolitiikkaa, jonka tiedämme. Se ei syntynyt vasta viime vuosisadan YK-sopimuksista, sen alku ja juuri löytyy Vanhasta Testamentista, meidän etiikkamme peruskirjasta.

Toverit,

Suomi ja Eurooppa tarvitsevat vahvaa Euroopan unionia. Seuraavan viisivuotiskauden tärkeiksi tavoitteiksi on arvopohjan rapauttamisen sijaan otettava kestävä talouden vahvuus ja Euroopan sotilaallisen puolustuksen ylösrakentaminen.

Euroopan talous vaatii rohkeaa uuden teknologian investointiohjelmaa. EU-budjettia ja jäsenvaltioiden budjettia on suunnattava uusiin ja puhtaisiin teknologioihin ja vähennettävä säilyttävää taloudellisen toiminnan tukea.

Uusien tukien rakentamisessa on oltava tarkka, kunnianhimoinen investointiohjelma ei saa tuoda mukanaan uusia, tuhlaavia elinkeinotukia. Yhdysvaltain tai Kiinan valtiovetoisia tukihankkeita ei ole syytä kadehtia, saati sellaisenaan kopioida, niiden tulokset eivät ainakaan vielä vakuuta.

Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa sisämarkkinoiden toiminnan turvaaminen on tukimiljardeja tärkeämpi. Yritysten kilpailu lisää kilpailukykyä. Yhteismarkkinoiden turvaaminen varmistaa kasvuyrityksille riittävän markkina-alueen, jossa hyvät liikeideat saavat suuruusluokkaetua. Siksi SDP:n puheenjohtaja Lindtmanin avaus yhteisestä rahastosta ja yhteisestä eurooppalaisesta osaamiseen perustuvasta investointiohjelmasta on parempi kuin jäsenvaltioiden keskinäinen kisa uusista kansallisista tuista.

Talouden ohella Euroopan on vahvistettava omaa puolustustaan. Euroopan puolustus ei ole vaihtoehto transatlanttiselle yhteistyölle. EU ei ole vaihtoehto Natolle. Pelko Yhdysvaltain irrottautumisesta Euroopasta on hälventynyt, kun republikaanien vastuullinen siipi on löytänyt yhteistyön demokraattien kanssa sekä Ukraina-tuessa että taloudenpidossa. Tästä huolimatta meidän eurooppalaisten on parannettava tahtia oman sotilaallisen puolustuksen rakentamisessa.

EU-maiden puolustusbudjetteja on kasvatettava määrätietoisesti. Puolustusteollisuuteen tarvitaan eurooppalaiset yhteismarkkinat. Emme me valmistaudu sotaan toinen toistamme vastaan, eikä meillä ole siksi syytä turvata puolustusteollisuutta toisiltamme. Puolustusteollisuutta vauhdittamaan on paikallaan nimetä seuraavaan komissioon puolustuskomissaari, kuten puheenjohtaja Lindtman on esittänyt. Suomella on salkkuun annettavaa.

Hyvät kuulijat!

Aseiden ja sotaväen ottaminen vappupuheeseen on surullista. Mutta tällaisen maailmaan meidän on nyt valmistauduttava ja varustauduttava. Yhdeksän vuosikymmentä sitten Länsi-Euroopassa suljettiin silmät varustelun aloittaneen natsi-Saksan aikeilta. Samaan aikaan Yhdysvalloissa nousi America First -liike ja eristäytymisen politiikka. Valitettavasti historia on nyt kirjoitettu samoin sanoin ja uhkatekijät ovat samanlaisia kuin menneisyydessä.

Onneksi olemme jo havahtuneet. Onneksi ymmärrämme, että diktaattorit ja sotapoliitikot etsivät heikkoja uhreja ja kavahtavat vahvoja demokratioita.

Demokratiat ovat vahvoja, kun ne huolehtivat ulkoisesta turvallisuudestaan. Vahvuus vaatii kykyä puolustautua sotilaallista uhkaa vastaan. Vahvuus kasvaa myös sisäisistä tekijöistä. Vahvuus edellyttää yhteisten perusarvojen lujittamista.

Suomessakaan emme saa herpaantua: oikeusvaltio murenee vähitellen, mutta voi romahtaa hetkessä. Kun johtavat poliitikot maalittavat toimittajia tai arvostelevat laillisuusvalvojia, on syytä valppauteen. Kun oikeuskansleri joutuu toistuvasti arvostelemaan lainvalmistelua, on syytä valppauteen. Kun eduskuntaan valittua päättäjää epäillään ampuma-aserikoksesta, on syytä vakavasti kysyä: onko menty liian pitkälle.

Emme me voi kutsua Euroopan kansalaisia puolustamaan isänmaitaan ja Eurooppaa, ellei Eurooppa ole ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion Eurooppa. Emme me voi kutsua Euroopan kansalaisia puolustamaan yhteistä Eurooppa, jos Eurooppa on ihmisoikeuksien kaventajien ja ääriainesten tai korruptoituneiden oligarkkien vallassa.

Hyvät kuulijat!

Oikeusvaltioperiaatetta täytyy puolustaa, sillä toimiva oikeusvaltio on kansanvallan perusta. Tänä vuonna SDP:n perinteisessä vappupinssissä on rinnakkain puolueen lippu ja EU-lippu. Tämä on osuva valinta. Kesäkuussa käytävissä vaaleissa valittavaan parlamenttiin tarvitaan vahva sosialidemokraattinen ryhmä, joka näkee Euroopan paitsi tärkeänä talousalueena, myös turvallisuuden ja vakauden rakentajana sekä työntekijöiden oikeuksien puolustajana.

Eurooppaa puolustetaan monin tavoin. Eurooppavaaleissa meidän on taisteltava arvojemme puolusta. Meidän on voitettava äärioikeisto, voitettava taantumuksen myötäilijät. Tämän vuoden eurooppavaaleja ei saa ohittaa. On äänestettävä, on valittava sosialidemokraatteja Euroopan parlamenttiin. Se lähettää myös oikeudentuntonsa ja empatiansa säilyttäneiden maamme kansalaisten vahvan viestin Orpon Purran oikeistohallitukselle: jo riittää.

Hyvät ystävät,

Takatalvesta huolimatta kevät koittaa. Hyvää Vappua!