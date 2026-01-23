Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.1.2026 14:26 ・ Päivitetty: 23.1.2026 14:47

Tytti Tuppurainen: Kävin erittäin vakavan keskustelun Marko Asellin kanssa

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoo käyneensä erittäin vakavan keskustelun puolueen kansanedustajan Marko Asellin kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Hän on tuossa keskustelussa pyytänyt käytöstään anteeksi. Olen todennut hänelle, että tämän kaltaisen toiminnan tulee loppua, ja sen hän on luvannut.

Tuppurainen kommentoi asiaa medialle perjantaina sen jälkeen, kun SDP:n puoluejohto ja eduskuntaryhmän johto olivat pitäneet kokouksen.

Ilta-Sanomat on kirjoittanut, että SDP:n kansanedustajat Asell, Kim Berg ja Jani Kokko liittyvät eduskunnassa ilmi tulleisiin häirintätapauksiin. IS:n tietojen mukaan eduskunnan pikkujoulujen jatkoilla karaokebaari Ihkun tanssilattialla Asell kosketteli epäasiallisesti SDP:n naispuolista eduskunta-avustajaa.

TUPPURAINEN sanoo, että kaikki julkisuudessa esille tuodut tapaukset on käsitelty jo aiemmin SDP:n ryhmäkansliassa ja toimenpiteissä on kunnioitettu uhriosapuolen näkemystä siitä, miten asiaa pitäisi viedä eteenpäin.

Tuossa vaiheessa tapauksista ei ole kerrottu poliittiselle johdolle, kuten Tuppuraiselle itselleen.

- Nämä eivät ole sellaisia asioita, joita oikeastaan lain mukaankaan voi antaa ulospäin ja ulkopuolisille, edes poliittiselle johdolle, sanoi eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström perjantaina.

Tuppurainen sanoi, että sai tietää tapauksista viime viikolla. Sen jälkeen hän keskusteli Asellin ja Bergin kanssa ja oli tekstiviestitse yhteydessä Kokkoon, joka oli sillä hetkellä ulkomailla.

- Kaikki ovat pyytäneet käytöstään anteeksi. Pidän sitä hyvänä.

Tuppuraisen käsityksen mukaan SDP:n ryhmässä ei ole tapahtunut mitään sellaista, että kyse olisi poliisiasiasta.

- Sen voin sanoa tämänhetkisen tietoni mukaan, että mikään niistä tapauksista, jotka SDP:n eduskuntaryhmässä on käyty läpi tai on tullut esille, ei sisällä sen kaltaista seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa, joka olisi edellyttänyt virkavallan, poliisin osallisuutta asiaan.

TUPPURAINEN ei vielä osaa sanoa, tuleeko kansanedustajille seurauksia toiminnastaan.

Tuppuraisen ja SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan johtopäätöksiä tehdään sitten, kun tilattu selvitys epäasiallisesta toiminnasta valmistuu.

- Nyt kun näitä tapauksia on tullut esiin, on täysin selvää, että näitä ei lakaista maton alle, vaan eduskuntaryhmä on päättänyt tehdä ulkopuoliseen apuun tukeutuen selvityksen, jossa kaikilla eduskuntaryhmän työntekijöillä on mahdollisuus päästä ääneen ja kaikkia heitä kuullaan, Lindtman sanoi perjantaina.

Pääsihteeri Lindström sanoo, että ilmiö on todellinen, mutta hän ei koe sitä laajaksi.

- Mediaan nousseiden tapausten jälkeen ei ole tullut uusia tapauksia ilmi.

Emmi Tilvis /STT

