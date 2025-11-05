Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 15:49 ・ Päivitetty: 5.11.2025 15:49

Tytti Tuppurainen: Suomen on puolustettava sääntöpohjaista maailmanjärjestystä – ”YK on nyt liian heikko”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Tytti Tuppuraisen mukaan Suomessa tulee käynnistää parlamentaarinen prosessi siitä, mitä puolustuksessa tulevina vuosina tarvitaan ja miten tarpeet rahoitetaan.

Suomen on toimittava aktiivisesti sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Tuppurainen puhui demarien eduskunnassa järjestämässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa seminaarissa.

Demokraatti

Demokraatti

– Sääntöpohjaisen järjestelmän merkitystä kyseenalaistetaan juuri nyt monista suunnista ja kansainvälisen politiikan dynamiikka keskittyy aiempaa enemmän suurvaltojen ympärille. Tämä ei ole Suomen kaltaisen pienen maan etu, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Suomen tulee Tuppuraisen mukaan puolustaa Yhdistyneitä Kansakuntia ja sen alajärjestöjä, mutta myös vaatia YK:n uudistumista. Tällä hetkellä YK:n kyky päätösten tekoon ja toimeenpanoon on liian heikko.

– YK:ssa on jo käynnissä järjestöllinen ja poliittinen muutos. Suomen tulee hyödyntää tämän murroskauden mukanaan tuomat mahdollisuudet, vaikuttaa uudistamistyöhön ja edistää Suomelle tärkeiden arvojen toteutumista.

VENÄJÄ ja Kiina ovat vahvistaneet rooliaan globaalissa etelässä. Tätä kehitystä torjuakseen Suomen ja EU:n on Tuppuraisen mukaan vahvistettava suhteitaan globaaliin etelään.

– Tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionia. Euroopan turvallisuutta ja vakautta, samoin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistumista, lisää pitkällä aikavälillä EU:n laajentuminen. Siksi myös Suomen tulee omalla toiminnallaan edistää ja tukea EU:n laajentumista kestävällä tavalla.

Tuppurainen painottaa, että Euroopan tulee kantaa laajemmin vastuuta omasta puolustuksestaan ja turvallisuudestaan. Euroopassa on kehitettävä sotilaallista suorituskykyä ja kasvatettava puolustusteollisuutta merkittävästi ja nopeasti verrattuna nykytilanteeseen.

– Myös Suomen on huolehdittava omasta puolustuksestaan. Suomessa tulee käynnistää parlamentaarinen prosessi sen käsittelylle, mitä puolustuksessa tulevina vuosina tarvitaan ja miten nämä tarpeet rahoitetaan. Samalla on pystyttävä huolehtimaan ihmisten arjen turvallisuudesta ja yhteiskunnan tärkeistä palveluista, jotta Suomi koetaan jatkossakin puolustamisen arvoiseksi.

