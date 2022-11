Tytti Tuppurainen: ”Tämä on nyt vakava paikka”

Vihreistä on vaadittu hallituksen johtoviisikkoa koolle riitaisan luonnonsuojelulain käsittelyn jälkeen. Keskusta lipesi asiassa opposition tukipuolueeksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee Uudessa-Seelannissa ja Australiassa 29. marraskuuta-3. joulukuuta, joten aivan nopeasti viisikkoa ei voi ainakaan läsnäolevana koolle kutsua.

Luonnonsuojelulaista on määrä käydä lähetekeskustelu eduskunnassa huomenna, kun taas siihen liittyvät äänestykset käydään vasta tiistaisen itsenäisyyspäivän jälkeen.

RKP:n puheenjohtajalla, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla (r.) ei ole vielä tietoa viisikon kokoontumisesta. Media kysyi Henrikssonilta tänään eduskunnassa, voiko kokous ratkaista hallituksen erimielisyydet?

– Asioistahan pitää keskustella ja pääministeri päättää. Mennään nyt tunti ja päivä kerrallaan.

Henrikssonilta kysyttiin myös, selviääkö hallitus maatalouteen liittyvästä ensi viikon välikysymyksestä, jos hallitus ei ole ennen sitä pystynyt päättämään rahojen ohjaamisesta maataloudelle lisäbudjetissa. Tätä oikeusministeri ei halunnut spekuloida.

Vihreät on pyrkinyt jarruttamaan keskustan ajamaan 100 miljoonan euron pakettia maataloudelle.

– Se on tietysti ikävää, että maanviljelijät joutuvat tavallaan nyt keskustan toiminnan johdosta välikärsijöiksi tässä asiassa, Henriksson totesi.

Hänen mielestään viisikossa olisi tarvis keskustella pelisäännöistä ja siitä, ovatko ne kaikille samat.

– Se on tietysti se tärkeä kysymys.

EUROOPPA- JA OMISTAJAOHJAUSMINISTERI Tytti Tuppurainen totesi, ettei kenenkään intresseissä ole se, että yhteistyö lähtisi rakoilemaan.

– Keskustan pitää nyt selkeyttää, millä tavalla he kantavat vastuuta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, missä koko Suomi on, missä Eurooppa on. Onko keskusta vastuunkantaja vai katsooko se vain sitä omaa pelikirjaansa? Tämä on nyt vakava paikka. Itse olen ollut erittäin pitkämielinen. Arvostan keskusta-yhteistyötä. Tulen alueelta, jossa keskusta on historiallisesti ollut iso, merkittävä vaikuttajapuolue, mutta nyt olemme sellaisilla vesillä, jossa seilaaminen on ennennäkemätöntä.

Tuppurainen sanoi pitävänsä erikoisena että keskusta otti nimenomaan luonnonsuojelulain ”keppihevosekseen, jolla se haluaa tätä hallitusyhteistyötä koetella”.

– Nyt on keskustalla valinnan paikka. Haluaako se jatkaa, vai millä tiellä se haluaa mennä eteenpäin, Tuppurainen sanoi.

Hän painotti, että Suomi on tärkeässä ja vaikeassa paikassa.

– Meidän pitää pitää huolta siitä, että tuki Ukrainalle jatkuu. Meidän pitää EU:n sisällä huolehtia oikeusvaltioperiaatteesta, meidän täytyy saada Nato-prosessi kuljetettua kunnialla loppuun. Tähän tarvitaan toimintakykyistä hallitusta. Tähän tarvitaan viisi puoluetta, jotka haluavat pitää hallituksen toimintakykyisenä.