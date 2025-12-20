Ukraina-neuvottelut jatkuvat Miamissa – Rubio: Ukrainaa ei pakoteta rauhaan

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän lähettiläs Kirill Dmitrijev kertoo olevansa matkalla Miamiin Yhdysvaltoihin, jossa Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tänään määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta.

Julkaisuunsa viestipalvelu X:ssä Dmitrijev on liittänyt rauhankyyhky-emojin. Lisäksi Dmitrijev on liittänyt julkaisuunsa videon, jossa aurinko paistaa pilvien läpi rannalla.

- Kun sodanlietsojat jatkavat ylitöitä horjuttaakseen Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaa Ukrainaan, muistin tämän videon edelliseltä vierailultani – valo murtautuu ukkospilvien läpi, Dmitrijev kirjoittaa X-julkaisussaan.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. Hän saattaa osallistua lauantain neuvotteluihin. Hänen mukaansa rauhansopimusta ei tehdä, ellei Ukraina siihen suostu.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluiden sisällöstä ei ole tullut tarkempaa tietoa julkisuuteen.

TAPAHTUMAT sotarintamalla ovat jatkuneet rauhanneuvotteluista huolimatta. Perjantaina Venäjä iski Ukrainan Odessaan, jossa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut iskujen seurauksena. Alueen kuvernöörin mukaan iskujen kohteena oli satamainfrastruktuuri.

Lähde Ukrainan turvallisuuspalvelusta puolestaan sanoi perjantaina, että Ukraina oli iskenyt lennokeilla Venäjän varjolaivaston säiliöalukseen Välimerellä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ukraina iski venäläisalukseen Välimerellä.

Säiliöalus kärsi lähteen mukaan iskussa sellaisia vaurioita, ettei se ole enää käyttökelpoinen. Alus oli iskun aikaan tyhjä, eikä iskusta koitunut päästöjä ympäristöön, lähde sanoi.

Lähteen mukaan alusta käytettiin länsimaiden asettamien pakotteiden kiertämiseen.

Operaatio toteutettiin noin 2 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Lähde ei kertonut, miten tai mistä lennokit Välimerelle lähetettiin tai minkä maiden yli lennokit mahdollisesti lensivät.