Ukraina-neuvottelut ohi Genevessä – taas laihoin tuloksin

Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväiset neuvottelut Sveitsin Genevessä ovat päättyneet, kertovat molemmat osapuolet. Tänään keskustelut kestivät noin kaksi tuntia.

Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov totesi Yhdysvaltain välittämissä neuvotteluissa tapahtuneen edistystä. Hän kuvaili neuvotteluja intensiivisiksi ja sisältörikkaiksi.

- Kehitystä on tapahtunut, mutta yksityiskohtia ei voida vielä kertoa.

Umjerov sanoi, että asioissa pyritään saavuttamaan sellainen yksimielisyys, että ”valmistellut päätökset voitaisiin toimittaa presidenttien harkittavaksi”.

- Lopullinen tavoite on ennallaan: oikeudenmukainen ja kestävä rauha, Umjerov sanoi.

Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski puolestaan luonnehti neuvotteluja vaikeiksi mutta asiallisiksi. Hänen mukaansa uusia neuvotteluja käydään lähitulevaisuudessa. Niiden aikataulu ja paikka ovat yhä auki.

KESKEISISSÄ kysymyksissä sopua ei syntynyt, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän totesi neuvottelujen jälkeen toimittajille lähettämässään viestissä, etteivät neuvottelut olleet helpot.