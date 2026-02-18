Ulkomaat
18.2.2026 12:45 ・ Päivitetty: 18.2.2026 12:45
Ukraina-neuvottelut ohi Genevessä – taas laihoin tuloksin
Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväiset neuvottelut Sveitsin Genevessä ovat päättyneet, kertovat molemmat osapuolet. Tänään keskustelut kestivät noin kaksi tuntia.
Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov totesi Yhdysvaltain välittämissä neuvotteluissa tapahtuneen edistystä. Hän kuvaili neuvotteluja intensiivisiksi ja sisältörikkaiksi.
- Kehitystä on tapahtunut, mutta yksityiskohtia ei voida vielä kertoa.
Umjerov sanoi, että asioissa pyritään saavuttamaan sellainen yksimielisyys, että ”valmistellut päätökset voitaisiin toimittaa presidenttien harkittavaksi”.
- Lopullinen tavoite on ennallaan: oikeudenmukainen ja kestävä rauha, Umjerov sanoi.
Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski puolestaan luonnehti neuvotteluja vaikeiksi mutta asiallisiksi. Hänen mukaansa uusia neuvotteluja käydään lähitulevaisuudessa. Niiden aikataulu ja paikka ovat yhä auki.
KESKEISISSÄ kysymyksissä sopua ei syntynyt, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän totesi neuvottelujen jälkeen toimittajille lähettämässään viestissä, etteivät neuvottelut olleet helpot.
Zelenskyi totesi, että pohjatyötä on tehty, mutta osapuolten näkemykset rauhan saavuttamiseksi eroavat yhä toisistaan.
Miehitettyjen alueiden kohtalo Itä-Ukrainassa sekä Venäjän miehittämän Zaporizhzhjan ydinvoimalan hallinta ovat Zelenskyin mukaan selvittämättömiä ”herkkiä aiheita”.
Erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.
MUIDEN PUHEISTA poiketen Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mielestä neuvottelut tuottivat tulosta.
Witkoff kommentoi Geneven antia viestipalvelu X:ssä.
- Presidentti Donald Trumpin menestys sodan molempien osapuolten yhdistämisessä on tuonut mukanaan merkittävää edistystä, hän ylisti.
Witkoffin mukaan sekä Ukraina että Venäjä ovat sopineet jatkavansa työskentelyä sopimuksen aikaansaamiseksi.
EUROOPAN maiden osallistuminen Ukraina-neuvotteluihin on jatkossa välttämätöntä, Zelenskyi kirjoitti aiemmin tänään viestipalvelu X:ssä.
- Pidämme Euroopan osallistumista prosessiin välttämättömänä toteuttamiskelpoisten sopimusten onnistuneelle täytäntöönpanolle. Ukraina ei epäile, etteivät kumppanit kykenisi käymään rakentavia neuvotteluja ja pääsemään arvokkaaseen lopputulokseen, Zelenskyi kirjoitti.
Hänen mielestään Venäjä viivyttää rauhanprosessia. Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet kävivät kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa, eikä niistäkään syntynyt konkreettista rauhansuunnitelmaa.
Venäjä on jatkanut viime päivinäkin neuvotteluiden aikana ilmaiskujaan Ukrainan siviilikohteisiin.
