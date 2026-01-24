Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.1.2026 13:28 ・ Päivitetty: 24.1.2026 14:35

Ukraina: Rauhanneuvottelut Abu Dhabissa päättyivät tältä päivältä – jatkoa ensi viikolla

LEHTIKUVA / AFP / GIUSEPPE CACACE
Ukrainan rauhasta on neuvoteltu Abu Dhabissa.

Ukrainan mukaan rauhanneuvottelujen toinen kierros Abu Dhabissa tänään on päättynyt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi Ukrainan valtuuskunnan johtajan Rustem Umerovin tiedottaja toimittajille AFP:n mukaan. Neuvottelut alkoivat eilen perjantaina.

AFP:n mukaan myös venäläiset uutistoimistot ovat vahvistaneet, että Venäjän valtuuskunta on palannut takaisin hotellilleen Abu Dhabissa.

BBC:n mukaan eilisissä neuvotteluissa edistyttiin jonkin verran, mutta kysymys Venäjän vaatimista alueluovutuksista Donbasissa jäi yhä auki.

Uutistoimisto AFP:lle puhunut lähde kertoo, että kolmikantaneuvottelut jatkuvat Arabiemiraateissa ensi viikolla.

Uutista täydennetty klo 16.35 tiedolla, että neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

