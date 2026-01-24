Ulkomaat
24.1.2026 13:28 ・ Päivitetty: 24.1.2026 14:35
Ukraina: Rauhanneuvottelut Abu Dhabissa päättyivät tältä päivältä – jatkoa ensi viikolla
Ukrainan mukaan rauhanneuvottelujen toinen kierros Abu Dhabissa tänään on päättynyt.
Asiasta kertoi Ukrainan valtuuskunnan johtajan Rustem Umerovin tiedottaja toimittajille AFP:n mukaan. Neuvottelut alkoivat eilen perjantaina.
AFP:n mukaan myös venäläiset uutistoimistot ovat vahvistaneet, että Venäjän valtuuskunta on palannut takaisin hotellilleen Abu Dhabissa.
BBC:n mukaan eilisissä neuvotteluissa edistyttiin jonkin verran, mutta kysymys Venäjän vaatimista alueluovutuksista Donbasissa jäi yhä auki.
Uutistoimisto AFP:lle puhunut lähde kertoo, että kolmikantaneuvottelut jatkuvat Arabiemiraateissa ensi viikolla.
Uutista täydennetty klo 16.35 tiedolla, että neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.