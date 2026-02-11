Ulkomaat
11.2.2026 13:23 ・ Päivitetty: 11.2.2026 13:23
Ukraina sai lainapakettinsa: 90 miljardia EU-rahaa
EU-parlamentti on hyväksynyt 90 miljardin euron lainapaketin Ukrainalle. Lainapaketin on tarkoitus kattaa kaksi kolmasosaa Ukrainan valtion rahoitustarpeista tänä ja ensi vuonna.
Lainapakettiin päädyttiin sen jälkeen, kun suunnitelma käyttää Ukrainan rahoittamiseen Venäjän keskuspankin jäädytettyjä varoja kaatui EU-maiden keskinäiseen riitelyyn.
Ukraina voi käyttää lainasta 60 miljardia euroa aseisiin, loppuosa on tarkoitettu yleiseksi budjettitueksi.
EU on luvannut, että Ukrainan pitää maksaa laina takaisin vasta sitten, kun Venäjä on maksanut Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan aiheuttamat vahingot.
LAINAPAKETIN käyttöehdoissa keskeinen kiistakysymys oli, paljonko Ukraina voi ostaa rahalla aseita EU:n ulkopuolelta.
Ukraina oli painostanut EU:ta, että sen sallittaisiin ostaa aseita mistä tahansa niitä saakaan, sen hetken sotilaallisten tarpeidensa mukaan.
Kompromissiin päätyneeseen sopimukseen kirjattiin, että Ukraina voi käyttää lainaa myös EU:n ulkopuolisiin ostoihin, mikäli EU-maat eivät kykene tuottamaan haluttuja aseita riittävän nopeasti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.