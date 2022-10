Ukraina: ”Venäjän ja Valko-Venäjän johdon aggressiivinen retoriikka on kiihtynyt”

Ukrainan mukaan uhka Venäjän uusista hyökkäyksistä Valko-Venäjän alueelta on kasvanut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan pääesikunnan apulaiskomentajan Oleksiy Gromovin mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän poliittisen ja sotilasjohdon aggressiivinen retoriikka on kiihtynyt.

- Uhka Venäjän armeijan hyökkäyksen alkamisesta uudelleen pohjoisella rintamalla kasvaa, hän sanoi.

Viime viikon alussa Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka (kuvassa) väitti Ukrainan valmistelevan hyökkäystä sen alueelle ja ilmoitti Venäjän ja Valko-Venäjän ottavan käyttöön yhteiset ”alueelliset puolustusjoukot”.

Viime lauantaina Valko-Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi ensimmäisten venäläissotilaiden saapuneen Valko-Venäjälle osaksi maiden yhteisiä joukkoja.

VENÄJÄN hyökkäystä Ukrainaan johtavan komentajan Sergei Surovikinin kommentit Hersonin alueen ”vaikeasta tilanteesta” viittaavat luultavasti vetäytymissuunnitelmiin, arvioi Britannian sotilastiedustelu torstaina. Brittitiedustelu arvioi, että venäläisviranomaiset harkitsevat vakavasti joukkojensa merkittävää vetäytymistä Dneprjoen länsipuolelta.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Surovikinin puheiden pohjustavan ”täyttä vetäytymistä Dneprjoen yli”, mikä jättäisi Hersonin kaupungin ja muita merkittäviä alueita ukrainalaisjoukkojen käsiin.

Vastikään Venäjän hyökkäyksen johtoon nimitetty Surovikin kommentoi Hersonin tilannetta venäläismedialle tiistaina. Britannian sotilastiedustelu pitää erittäin epätavallisena, että operatiivinen komentaja kertoo negatiivisia uutisia hyökkäyksestä.

Surovikin myös syytti Ukrainan suunnittelevan iskuja siviilikohteisiin Hersonissa.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii pohjustamaan vetäytymistä ja alueluovutuksia myös Hersonin nukkehallinnon johtajan Vladimir Saldon puheilla. Saldo on sanonut hallinnon siirtävän ukrainalaissiviilejä Dneprjoen länsipuolelta Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

VENÄJÄ PUHUU siviilien siirtämisestä evakuoimisena. Niin kutsuttua evakuointia käytetään luultavasti julkisivuna sille, että suuria määriä ukrainalaisia siirretään Venäjälle, ISW arvioi.

Venäjän Hersonin alueelle asettaman nukkehallinnon edustajien mukaan tuhansia ihmisiä on vedetty pois alueelta Ukrainan joukkojen etenemisen tieltä.

- Noin 15 000 ihmistä on kuullut Hersonin alueen johdon (evakuointi)suositusta, sanoi Hersonin miehityshallinnon johtajiin kuuluva Kirill Stremousov viestipalvelu Telegramissa.

Miehityshallinto ilmoitti niin kutsutusta evakuoinnista keskiviikkona. Ukrainan mukaan kyse on siviilien ”karkotuksesta” Venäjälle.

Uutista päivitetty muun muassa Britannian sotilastiedustelulla ja yhdysvaltalaisella ajatushautomolla klo 19.47.