Ulkomaat
22.11.2025 12:05 ・ Päivitetty: 22.11.2025 12:05
Ukraina: Virkamiehet neuvottelevat pian Sveitsissä sodan lopettamisesta
Ukraina ja Yhdysvallat aloittavat Sveitsissä neuvottelut sodan lopettamisesta.
Asiasta kertoo Ukrainan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov Telegram-kanavallaan. Umjerovin mukaan korkeiden yhdysvaltalaisvirkamiesten ja ukrainalaisedustajien väliset neuvottelut aloitetaan lähipäivinä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hyväksyi vain hetkeä aiemmin Ukrainan delegaation kokoonpanon neuvotteluihin. Valtuuskuntaa johtaa Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak.
Kommentit
