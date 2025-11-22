Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.11.2025 12:05 ・ Päivitetty: 22.11.2025 12:05

Ukraina: Virkamiehet neuvottelevat pian Sveitsissä sodan lopettamisesta

Ukraina ja Yhdysvallat aloittavat Sveitsissä neuvottelut sodan lopettamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo Ukrainan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov Telegram-kanavallaan. Umjerovin mukaan korkeiden yhdysvaltalaisvirkamiesten ja ukrainalaisedustajien väliset neuvottelut aloitetaan lähipäivinä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hyväksyi vain hetkeä aiemmin Ukrainan delegaation kokoonpanon neuvotteluihin. Valtuuskuntaa johtaa Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak.

