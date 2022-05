Ukrainalaissotilaat pyytävät apua – haavoittuneita hoidetaan tehtaalla surkeissa oloissa

Mariupolissa Azovstalin tehtaalla olevat ukrainalaissotilaat pyytävät apua haavoittuneilleen, Guardian-lehti kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Azovin rykmentin Telegram-viestipalvelussa julkaisemissa kuvissa näkyy haavoittuneita ukrainalaissotilaita, joita hoidetaan tehtaan uumenissa surkeissa ja epähygieenisissä olosuhteissa ilman riittävää ruokaa ja lääkkeitä. Moni on menettänyt raajansa.

Kuvien mukaan on liitetty avunpyyntö YK:lle ja Punaiselle ristille, jotta ne pelastaisivat sotilaat pois tehtaalta ja toimittaisivat heidät kunnolliseen hoitoon.

Sokkeloinen Azovstalin tehtaan alue on Mariupolin kaupungin viimeinen puolustuslinnake, jota Venäjän joukot eivät vielä ole onnistuneet täysin valtaamaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa etenee Venäjän kannalta raskaasti. Ukrainan mukaan sen joukot ovat saaneet vallattua takaisin Harkovan pohjoispuolella sijaitsevia kyliä ja alueita Venäjän joukoilta. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Koillis-Ukrainassa.

Ukrainan armeijan edustajan mukaan takaisin on vallattu Tsherkaski Tyshkyn, Ruski Tyshkin, Borshtshovan ja Slobozhansken alueet.

Myös yhdysvaltalainen Institute for Study of War -ajatushautomo kertoi yhden venäläislähteen väittäneen, että venäläisjoukot alueella on työnnetty takaisin lähelle Venäjän rajaa.

