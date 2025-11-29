Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

29.11.2025 15:16 ・ Päivitetty: 29.11.2025 15:16

Ukrainan delegaatio matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan sodan päättämisestä

AFP / LEHTIKUVA / JIM WATSON

Venäjän yölliset iskut katkaisivat sähköt yli puolelta miljoonalta ukrainalaiselta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainan neuvottelijoita on matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan mahdollisesta rauhansopimuksesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että neuvottelujen tavoitteena on sopia askelmerkeistä sodan päättämiseksi.

-  Ukraina jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa mahdollisimman rakentavalla tavalla. Oletamme, että Geneven tapaamisessa sovitut asiat ratkaistaan nyt, sanoi Zelenskyi.

Ukrainalaisten on määrä tavata Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner Floridassa.

Witkoff on ensi viikolla matkustamassa Moskovaan. Lehtitietojen mukaan Yhdysvallat on aikeissa tunnustaa Venäjän hallitsevan Krimin niemimaata ja muita miehittämiään alueita Ukrainassa saadakseen rauhansopimuksen aikaan.

Yöllä iskuja Kiovaan

Venäjän yöllä Ukrainaan tekemissä iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen. Lisäksi ainakin seitsemän ihmistä loukkaantui, kertovat paikallisviranomaiset. Loukkaantuneiden joukossa on yksi lapsi.

Venäjä iski Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lauantain vastaisena yönä.

Ukrainan energiaministeriön mukaan iskut ovat katkaisseet sähkön yli 600  000 ihmiseltä. Ministeriön mukaan Kiovassa sähköt ovat poikki yli puolelta miljoonalta ihmiseltä.

Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa kuului puolenyön aikoihin voimakkaita räjähdyksiä.

Kiovan sotilasviranomaiset kertoivat kaupungin yllä olleen Venäjän lennokkeja ja ilmatorjunnan vastaavan uhkaan.

Viikon aikana useita kuollut

Kaupungin pormestari Vitali Klitshko kehotti ihmisiä pysymään suojissa hyökkäyksen aikana. Hänen mukaansa asuinrakennuksia ja autoja vaurioitui useissa osissa kaupunkia.

Kiovan alueen kuvernöörin mukaan Venäjä on tehnyt iskuja myös ainakin Brovaryn kaupungissa.

Aiemmin tällä viikolla Venäjä iski Kiovaan lennokein ja ohjuksin. Viranomaiset kertoivat tuolloin, että seitsemän ihmistä sai surmansa iskuissa.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
28.11.2025
Arvio: 1990-luvun lama oli sen uhreille musertava kokemus – tämä joukko selvisi parhaiten
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
27.11.2025
Englanti jyrää suomen – Suomi tarvitsee kielilain
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
27.11.2025
Arvio: Poikkeuksellinen esitys tuo yhteen matkustajat, jotka valtava viima heittää sisään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU