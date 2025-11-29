Ulkomaat
29.11.2025 15:16 ・ Päivitetty: 29.11.2025 15:16
Ukrainan delegaatio matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan sodan päättämisestä
Venäjän yölliset iskut katkaisivat sähköt yli puolelta miljoonalta ukrainalaiselta.
Ukrainan neuvottelijoita on matkalla Yhdysvaltoihin keskustelemaan mahdollisesta rauhansopimuksesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että neuvottelujen tavoitteena on sopia askelmerkeistä sodan päättämiseksi.
- Ukraina jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa mahdollisimman rakentavalla tavalla. Oletamme, että Geneven tapaamisessa sovitut asiat ratkaistaan nyt, sanoi Zelenskyi.
Ukrainalaisten on määrä tavata Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner Floridassa.
Witkoff on ensi viikolla matkustamassa Moskovaan. Lehtitietojen mukaan Yhdysvallat on aikeissa tunnustaa Venäjän hallitsevan Krimin niemimaata ja muita miehittämiään alueita Ukrainassa saadakseen rauhansopimuksen aikaan.
Yöllä iskuja Kiovaan
Venäjän yöllä Ukrainaan tekemissä iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen. Lisäksi ainakin seitsemän ihmistä loukkaantui, kertovat paikallisviranomaiset. Loukkaantuneiden joukossa on yksi lapsi.
Venäjä iski Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lauantain vastaisena yönä.
Ukrainan energiaministeriön mukaan iskut ovat katkaisseet sähkön yli 600 000 ihmiseltä. Ministeriön mukaan Kiovassa sähköt ovat poikki yli puolelta miljoonalta ihmiseltä.
Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa kuului puolenyön aikoihin voimakkaita räjähdyksiä.
Kiovan sotilasviranomaiset kertoivat kaupungin yllä olleen Venäjän lennokkeja ja ilmatorjunnan vastaavan uhkaan.
Viikon aikana useita kuollut
Kaupungin pormestari Vitali Klitshko kehotti ihmisiä pysymään suojissa hyökkäyksen aikana. Hänen mukaansa asuinrakennuksia ja autoja vaurioitui useissa osissa kaupunkia.
Kiovan alueen kuvernöörin mukaan Venäjä on tehnyt iskuja myös ainakin Brovaryn kaupungissa.
Aiemmin tällä viikolla Venäjä iski Kiovaan lennokein ja ohjuksin. Viranomaiset kertoivat tuolloin, että seitsemän ihmistä sai surmansa iskuissa.
Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.
