Ulkomaat

17.1.2026 10:23 ・ Päivitetty: 17.1.2026 10:23

Ukrainan delegaatio taas Yhdysvalloissa – rauhanneuvotteluihin luvassa jatkoa

Tetiana DZHAFAROVA - AFP / LEHTIKUV
Neuvotteluihin osallistuva turvallisuusneuvoston sihteeri Rustem Umjerov Kiovassa 3. tammikuuta.

Ukrainan delegaatio on saapunut Yhdysvaltoihin jatkamaan rauhanneuvotteluja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan päättämiseksi. Asiasta kertoo delegaatioon kuuluva Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Kyrylo Budanov.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansliapäällikön lisäksi Ukrainan edustajina neuvotteluissa toimivat entinen puolustusministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston sihteeri Rustem Umjerov sekä kansanedustaja David Arakhamia.

Neuvottelut käydään Yhdysvaltain Miamissa. Budanovin mukaan luvassa on yhteinen tapaaminen Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin, presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin sekä maavoimaministeri Daniel Driscollin kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantaina maansa neuvottelijoiden olevan matkalla Yhdysvaltoihin.

UKRAINA on hakenut liittolaisiltaan selkeyttä siihen, millaisia turvatakuita maa saisi rauhansuunnitelman kautta. Zelenskyi sanoi, että Ukraina toivoo tulevien neuvotteluiden selkeyttävän Yhdysvaltojen kanssa valmisteltuja asiakirjoja.

Lisäksi ukrainalaiset haluavat Zelenskyin mukaan keskustella siitä, miten Venäjä tulee vastaamaan diplomatiaan.

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsuttu halukkaiden koalitio sopi aiemmin tammikuussa Ukrainalle annettavista vahvoista turvatakuista, jotka tulevat voimaan tulitauon alkamisen jälkeen. Yhdysvallat johtaisi tulitauon valvontamekanismia.

Erityislähettiläs Witkoff sanoi loppiaisena järjestetyn kokouksen jälkeen, että Ukrainan liittolaiset olivat päässeet pääosin sopimukseen Ukrainan turvatakuista.

