Ukrainan droonisektori saa vauhtia Euroopan avustuksista – ”Teknologiset vaikutukset virtaavat takaisin Eurooppaan”

Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Instituutti on seurannut sotilas-, talous- ja humanitaarisen avun antamista Ukrainalle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssodan Ukrainassa.

Tämän vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana 12 prosenttia Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä 14,3 miljardia dollaria eli 12,3 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon.

Lennokkituotantoon osoitetut avustukset ovat kolminkertaistuneet vuosien 2022-2026 välillä, ja suuntaus on kiihtynyt tämän vuoden maaliskuun ja huhtikuun aikana. Britannia kertoi huhtikuun puolivälissä toimittavansa 120 000 lennokkia Ukrainalle.

SAKSA ja Norja ovat molemmat antaneet Ukrainalle 500 miljoonaa euroa ja Hollanti 250 miljoonaa euroa. Avustuksilla on tarkoitus auttaa Ukrainaa hankkimaan aseita, joista on tullut välttämättömiä Venäjän iskujen torjunnassa.

Ukraina ylpeilee olevansa tällä hetkellä maailman johtava asiantuntija lennokeissa. Kasvava joukko Euroopan maita, joihin lukeutuvat muun muassa Suomi, Tanska ja Britannia, valmistavat lennokkeja yhdessä ukrainalaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat siirtäneet tehtaitaan liittolaismaihin.

- Eurooppalaiset lahjoittajat ovat tulleet mukaan lennokkien rahoitukseen ja tuotantoon laajalla rintamalla, Kielin instituutin tutkimusjohtaja Christoph Trebesch sanoo.

- Tämän seurauksena Ukrainan tukemisesta on tullut yhä kasvavassa määrin kaksisuuntaista. Taloudellinen apu virtaa Ukrainaan ja teknologiset vaikutukset virtaavat takaisin Eurooppaan, Trebesch lisää.

Ukrainan kokemus lennokeista on johtanut puolustusyhteistyöhön useiden maiden kanssa, erityisesti Persianlahden maiden kanssa.

Iran on tehnyt lennokki-iskuja moneen Persianlahden rantavaltioon sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Iran käyttää iskuissaan samanlaisia lennokkeja, joita Ukraina on oppinut torjumaan Venäjän iskuissa.