13.4.2026 04:32 ・ Päivitetty: 13.4.2026 04:32

Ukrainan ja Venäjän ”pääsiäistulitauko” on päättynyt – ei pitänyt alkuunkaan

Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväinen pääsiäistulitauko päättyi virallisesti vuorokauden vaihduttua. Tulitauon oli määrä alkaa lauantaina iltapäivällä ja jatkua 32 tunnin ajan sunnuntain loppuun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ortodoksipääsiäisen kunniaksi julistettu tulitauko ei lainkaan pitänyt viikonloppuna. Maat syyttivät sunnuntaina toisiaan kaikkiaan tuhansista tulitaukorikkomuksista.

Ukrainan mukaan Venäjä teki tulitauon aikana satoja tykistöiskuja ja lähes parituhatta iskua pienikokoisilla drooneilla. Venäjä ei kuitenkaan tehnyt esimerkiksi ohjusiskuja.

Venäjä puolestaan sanoi Ukrainan rikkoneen tulitaukoa melkein parituhatta kertaa. Venäjä ei eritellyt, millaisista rikkomuksista se syytti Ukrainaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tulitauosta viime viikolla sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli ehdottanut tulitaukoa pääsiäisen ajaksi. Tämän jälkeen Zelenskyi ilmoitti Ukrainan osallistuvan taukoon.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi sunnuntaina, että tulitauon jatkaminen pidempiaikaiseksi aselevoksi tulisi kyseeseen vain, jos Zelenskyi taipuu Venäjän vaatimuksiin sodassa.

Myöhään sunnuntai-iltana presidentti Alexander Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä, että hän ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) keskustelivat puhelimessa Zelenskyin kanssa. Stubbin mukaan he keskustelivat Ukrainan rintamatilanteesta, Zelenskyin matkasta Persianlahdelle sekä Ukrainan puolustuksen tukemisesta.

