Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

20.12.2025 16:21 ・ Päivitetty: 20.12.2025 16:22

Ukrainan rauhasta neuvotellaan nyt Miamissa – Euroopan osallistumisesta ei ole tietoa

AFP / LEHTIKUVA

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että Ukrainan ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Miamissa Yhdysvalloissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- He ehdottivat ymmärtääkseni tällaista formaattia: Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä, Zelenskyi sanoo.

Hän lisäsi, että myös Euroopan edustus voisi mahdollisesti olla neuvotteluissa mukana. Zelenskyin mukaan on loogista, että ehdotettu yhteistapaaminen järjestetään.

Zelenskyillä oli myös sanansa sanottavana Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka on ehdottanut, että Venäjä voisi pitää taukoa Ukrainaan iskemisestä, jotta maassa voidaan järjestää presidentinvaalit.

- Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit, Zelenskyi jyrähti.

VENÄJÄN lähettiläs Kirill Dmitrijev kertoo olevansa matkalla Miamiin, jossa Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tänään määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta. Dmitrijev ei maininnut Ukrainan osallistumista.

Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. Hän saattaa osallistua lauantain neuvotteluihin. Hänen mukaansa rauhansopimusta ei tehdä, ellei Ukraina siihen suostu.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluiden sisällöstä ei ole tullut tarkempaa tietoa julkisuuteen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
19.12.2025
”Ay-liike näyttäytyy tämmöisten setämiesten liikkeenä” – STTK:n kenttäväki toivoo enemmän nuoria mukaan
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
20.12.2025
Valtiollinen anteeksipyyntö on paikallaan, koska niin paljon vääryyttä on tapahtunut
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.12.2025
Arvio: Kohtaus, joka sinkosi Maria Schneiderin kohutuksi tähdeksi – ja suisti radaltaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU