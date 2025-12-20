Ukrainan rauhasta neuvotellaan nyt Miamissa – Euroopan osallistumisesta ei ole tietoa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että Ukrainan ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Miamissa Yhdysvalloissa.

- He ehdottivat ymmärtääkseni tällaista formaattia: Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä, Zelenskyi sanoo.

Hän lisäsi, että myös Euroopan edustus voisi mahdollisesti olla neuvotteluissa mukana. Zelenskyin mukaan on loogista, että ehdotettu yhteistapaaminen järjestetään.

Zelenskyillä oli myös sanansa sanottavana Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka on ehdottanut, että Venäjä voisi pitää taukoa Ukrainaan iskemisestä, jotta maassa voidaan järjestää presidentinvaalit.

- Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit, Zelenskyi jyrähti.