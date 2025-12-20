Ulkomaat
20.12.2025 16:21 ・ Päivitetty: 20.12.2025 16:22
Ukrainan rauhasta neuvotellaan nyt Miamissa – Euroopan osallistumisesta ei ole tietoa
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että Ukrainan ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Miamissa Yhdysvalloissa.
- He ehdottivat ymmärtääkseni tällaista formaattia: Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä, Zelenskyi sanoo.
Hän lisäsi, että myös Euroopan edustus voisi mahdollisesti olla neuvotteluissa mukana. Zelenskyin mukaan on loogista, että ehdotettu yhteistapaaminen järjestetään.
Zelenskyillä oli myös sanansa sanottavana Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka on ehdottanut, että Venäjä voisi pitää taukoa Ukrainaan iskemisestä, jotta maassa voidaan järjestää presidentinvaalit.
- Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit, Zelenskyi jyrähti.
VENÄJÄN lähettiläs Kirill Dmitrijev kertoo olevansa matkalla Miamiin, jossa Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tänään määrä neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta. Dmitrijev ei maininnut Ukrainan osallistumista.
Putin ei ole se, joka päättää milloin ja millä formaatilla Ukrainassa järjestetään vaalit
Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi perjantaina, ettei Ukrainaa painosteta rauhansopimukseen. Hän saattaa osallistua lauantain neuvotteluihin. Hänen mukaansa rauhansopimusta ei tehdä, ellei Ukraina siihen suostu.
Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Miamissa perjantaina. Neuvotteluiden sisällöstä ei ole tullut tarkempaa tietoa julkisuuteen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.