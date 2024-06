Ukrainan sodan ihmisoikeusrikosten laaja syytelista käsittelyyn Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) aloittaa tänään käsittelyn Ukrainan sodan ihmisoikeusrikoksia koskevassa kokonaisuudessa. Tuomioistuimen käsiteltävänä on kaikkiaan neljä kannetta, joissa Venäjää syytetään Euroopan ihmisoikeussopimuksen systemaattisesta rikkomisesta Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokonaisuudessa käsiteltävät tapahtumat ulottuvat yli kymmenen vuoden ajalle eli tapahtumiin Venäjän miehitysalueilla Itä-Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen. Ukraina syyttää Venäjää muun muassa sotilaallisen toiminnan kohdistamisesta siviileihin, mielivaltaisesta väkivallasta ja kidutuksesta sekä lasten pakkosiirroista Venäjälle.

Ukraina on myös laatinut vuonna 2022 käynnistyneestä Venäjän laajamittaisesta hyökkäyssodasta kanteen, jossa Venäjän syytetään rikkovan suurinta osaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa mainituista oikeuksista ja vapauksista.

OSANSA juttukokonaisuudessa on myös Hollannilla, jonka kannetta Venäjää vastaan käsitellään samassa yhteydessä. Se liittyy Itä-Ukrainassa Donetskissa pian 10 vuotta sitten alasammuttuun Malaysia Airlinesin koneeseen.

Kone oli matkalla Amsterdamista Kuala Lumpuriin, kun se ammuttiin alas. Kaikki koneessa olleet 298 ihmistä kuolivat, ja heistä valtaosa oli hollantilaisia. Hollantilainen tuomioistuin on pitänyt toteen näytettynä, että koneen ampuivat alas Donetskissa olleet venäläistaistelijat ja kone ammuttiin alas Venäjän asevoimille kuuluneella kalustolla.

EIT:lle Hollanti on kannellut muun muassa siitä, että Venäjän tehottomat tutkintatoimet ja tietojen heikko julkistaminen koneen putoamisen syistä ovat olleet omiaan lisäämään myös uhrien omaisten kärsimystä.

KOKONAISUUTTA käsitellään EIT:n suuressa jaostossa suljetuin ovin, eikä päätöstä kokonaisuudesta ole odotettavissa keskiviikon aikana.

Nyt käsiteltävä kokonaisuus on kuitenkin vain murto-osa kanteluista, joita EIT:lle on Krimin miehitykseen, Itä-Ukrainan miehitykseen tai vuoden 2022 jälkeisiin tapahtumiin liittyen tullut. EIT toteaa, että sillä on yhä juttujonossa kolme Ukrainan ja Venäjän välistä kannetta sekä 7 500 kannetta, joissa kantelijana on yksilö tai jokin ryhmä.