Talous
18.10.2025 06:31 ・ Päivitetty: 18.10.2025 06:31
Ukrainan sota vaikuttaa Suomen pk-yrityksiin – epävarmuus vienyt jopa 40 prosenttia tilauksista
Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa edelleen vahvasti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, selviää Suomen Yrittäjien yrittäjägallupista.
Yli 40 prosenttia vastaajista sanoi, että tilausmäärät ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana sodan aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi.
Vajaat 30 prosenttia katsoi Venäjän hyökkäyssodan vaikuttaneen viimeisen vuoden aikana raaka-aineiden ja energian hintojen nousuun.
- Sota tuntuu laajalti pk-yritysten arjessa. Epävarmuus ja kustannusten nousu ovat vaikeuttaneet monien pk-yritysten toimintaa. Ei ole ihme, että kasvua on ollut vaikea saada aikaan, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.
KYSELYN vastaajista vajaat 30 prosenttia katsoi sodan vaikutusten voimistuneen hieman tai selvästi sen alkamisen jälkeen. Vajaat 40 prosenttia koki, että vaikutukset ovat säilyneet ennallaan.
Sodan vaikutusten voimakasta kasvua raportoitiin muun muassa Itä-Suomesta sekä rakentamisen alalta.
- Moni yrittäjä toimii varovaisesti, koska sota jatkuu eikä ole merkkejä sen loppumisesta. Se näkyy investoinneissa ja on myös ajanut nostamaan hintoja. Jos sota saadaan loppumaan, se voi tuoda merkittävästi vauhtia talouteen, Pentikäinen sanoo.
Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa lokakuun alussa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
