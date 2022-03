Ukrainan Suomen-suurlähettiläs: Venäjällä on moraalinen velvollisuus korvata tekemänsä valtavat vahingot Ukrainassa sodan päätyttyä

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova kertoi tänään virtuaalisesti suomalaistoimittajille pitämässään lehdistötilaisuudessa kokevansa, että Venäjällä on moraalinen velvollisuus korvata tekemänsä valtavat vahingot Ukrainassa sodan päätyttyä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En halua paljastaa käynnissä olevien neuvotteluiden sisältöä. Kuten ulkoministeri Dmytro Kuleba on sanonut, neuvotteluissa ei ole edistytty. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että venäläisillä on moraalinen velvoite vastata tämän sodan seurauksista. Se on heidän velvollisuutensa Jumalan edessä, jos he uskovat häneen, mutta myös taloudellisessa mielessä, sillä aiheutettu tuho on valtavaa, Dibrova sanoo.

Suurlähettiläs kertoi uskovansa, että Ukraina voittaa sodan ja säilyttää itsemääräämisoikeutensa kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa mukaisesti. Kysyttäessä Dibrova tarkensi, että tämä kattaa myös Itä-Ukrainan separatistialueet ja Venäjän hallussa olevan Krimin niemimaan.

Suurlähettiläs kiitti Suomea Ukrainan saamasta avusta ja kannusti hallitusta jatkamaan pakotelinjalla ja sulkemaan Venäjän pois kaikenlaisista kansainvälisistä järjestöistä. Hän myös kiitti Suomea ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta. Lähettilään tietojen mukaan Suomeen oli torstaihin mennessä saapunut yli 1 300 ukrainalaista sodan vuoksi, ja määrä kasvaa nopeasti.

Suurlähettiläs myös toisti Ukrainan vaatimuksen lentokieltoalueen perustamisesta Ukrainan ylle.

Uutista täydennetty.