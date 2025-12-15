Ulkomaat
15.12.2025 19:40 ・ Päivitetty: 15.12.2025 19:53
Ukrainan tukijamailta vahva julkilausuma – Suomi mukana
Joukko Euroopan johtajia, Suomen Alexander Stubb mukaan lukien, on julkaissut Ukrainan tukemista koskevan julkilausuman maanantaina Berliinissä järjestetyn Ukraina-kokouksen jälkeen.
Lausumassa todetaan, että Yhdysvallat ja Euroopan maiden johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut.
Näihin sitoumuksiin lukeutuisi muun muassa Euroopan johtama ”monikansallinen Ukraina-joukko”, joka muodostuisi halukkaiden koalition kautta ja USA:n tukemana.
Joukko muun muassa avustaisi aselevon jälkeen Ukrainan joukkojen jälleenrakentamisessa, Ukrainan ilmatilan turvaamisessa sekä turvallisempien merialueiden turvaamisessa. Aselevon seurantaa johtaisi Yhdysvallat.
Julkilausuman mukaan maiden kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa voimakeinoin.
- Alueita koskevat päätökset kuuluvat Ukrainan kansalle, kun vahvat turvallisuustakuut ovat tehokkaasti käytössä, julkilausumassa todetaan.
JULKILAUSUJIEN mielestä Ukrainan kansalla on oikeus elää itsenäisesti ja suojassa Venäjän aggressioilta, ja edetä aikanaan halutessaan kohti EU-jäsenyyttä.
Nyt on Venäjän vuoro osoittaa haluavansa pysyvää rauhaa Ukrainaan, allekirjoittajat toteavat.
Allekirjoittajamaina julkilausumassa ovat muun muassa Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Puola, Hollanti, Italia, Ruotsi, Norja ja Suomi. Mukana ovat myös EU:n komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajat.
Muut Euroopan maat saavat liittyä julistukseen myöhemminkin, jos haluavat.
