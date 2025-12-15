Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.12.2025 19:40 ・ Päivitetty: 15.12.2025 19:53

Ukrainan tukijamailta vahva julkilausuma – Suomi mukana

LEHTIKUVA / AFP
EU- ja Nato-maiden johtoa yhteiskuvassa Yhdysvaltain ja Ukrainan neuvottelijoiden kanssa Berliinissä maanantaina.

Joukko Euroopan johtajia, Suomen Alexander Stubb mukaan lukien, on julkaissut Ukrainan tukemista koskevan julkilausuman maanantaina Berliinissä järjestetyn Ukraina-kokouksen jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lausumassa todetaan, että Yhdysvallat ja Euroopan maiden johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut.

Näihin sitoumuksiin lukeutuisi muun muassa Euroopan johtama ”monikansallinen Ukraina-joukko”, joka muodostuisi halukkaiden koalition kautta ja USA:n tukemana.

Joukko muun muassa avustaisi aselevon jälkeen Ukrainan joukkojen jälleenrakentamisessa, Ukrainan ilmatilan turvaamisessa sekä turvallisempien merialueiden turvaamisessa. Aselevon seurantaa johtaisi Yhdysvallat.

Julkilausuman mukaan maiden kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa voimakeinoin.

- Alueita koskevat päätökset kuuluvat Ukrainan kansalle, kun vahvat turvallisuustakuut ovat tehokkaasti käytössä, julkilausumassa todetaan.

JULKILAUSUJIEN mielestä Ukrainan kansalla on oikeus elää itsenäisesti ja suojassa Venäjän aggressioilta, ja edetä aikanaan halutessaan kohti EU-jäsenyyttä.

Nyt on Venäjän vuoro osoittaa haluavansa pysyvää rauhaa Ukrainaan, allekirjoittajat toteavat.

Allekirjoittajamaina julkilausumassa ovat muun muassa Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Puola, Hollanti, Italia, Ruotsi, Norja ja Suomi. Mukana ovat myös EU:n komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajat.

Muut Euroopan maat saavat liittyä julistukseen myöhemminkin, jos haluavat.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU