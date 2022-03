Ukrainan ulkoministerin mukaan rauhanneuvottelut epäonnistuvat, jos ne ovat ”propagandan toistamista” Venäjän puolelta

Ukrainan ja Venäjän välisten rauhanneuvottelujen viimeisin kierros alkoi aamupäivällä Turkin Istanbulissa. Neuvottelut käydään kasvotusten.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan videoyhteyksien kautta käydyt aiemmat neuvottelut eivät juuri tuottaneet tulosta, mutta hän sanoi olevan tärkeää aloittaa jälleen neuvottelut kasvotusten.

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Istanbulissa keskitytään humanitaarisen kriisin helpottamiseen. Hän ei vaikuttanut etukäteen erityisen toiveikkaalta neuvottelujen edistymisen suhteen.

- Jos me huomaamme, että tunnelma on muuttunut ja että he (venäläiset) ovat valmiita vakavaan, konkreettiseen keskusteluun ja tasapainoisiin toimiin, asiat menevät eteenpäin, Kuleba sanoi.

Hän jatkoi, että neuvottelut epäonnistuvat, jos ne ovat ”propagandan toistamista” Venäjän puolelta.

Venäjän ja Ukrainan neuvotteluja isännöivän Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan sodan molemmilla osapuolilla on ”oikeutettuja huolia” tuotavana neuvottelupöytään. Hän vaati myös välitöntä tulitaukoa. Erdogan puhui hieman ennen valtuuskuntien tapaamisen alkamista Istanbulissa.

Guardian-lehden mukaan Erdogan toivoo, että keskustelut Istanbulissa voisivat johtaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenväliseen tapaamiseen.

Ukraina sanoo vallanneensa Irpinin takaisin

Venäjän joukot Ukrainassa näyttävät jumiutuneen aiempiin asemiinsa. Ukraina jopa kertoi onnistuneensa valtaamaan takaisin Kiovan alueella sijaitsevan Irpinin venäläisjoukoilta. Väitettä ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Irpiniä on pidetty tärkeänä väylänä Kiovan luoteisosaan ja sen menettämistä tuntuvana takapakkina Venäjän joukoille, jotka yrittävät ryhmittyä uudelleen epäonnistuttuaan Kiovan saartamisessa. Paikalla olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät alueella käydyn kiivasta taistelua. He tapasivat pakenevia siviileitä, jotka kertoivat asukkaita surmatun heidän yrittäessään pakoon.

- Näimme omin neuvoin pakoa yrittäneiden autoja, jotka tankit murskasivat. Niissä oli ihmisiä sisällä, kertoi 55-vuotias Roman Moltshanov AFP:lle.

Jo noin 3,9 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta ulkomaille. Venäjän hyökkäyksen alkamisesta on nyt kulunut runsas kuukausi.

Yritettiinkö neuvottelijoita myrkyttää?

Toisaalta rauhanneuvotteluja varjostavat väitteet, joiden mukaan Ukrainan neuvottelijoita sekä välihenkilönä toimivaa venäläistä oligarkkia olisi yritetty myrkyttää.

Tutkivien journalistien sivuston Bellingcatin sekä The Wall Street Journal -lehden mukaan kolme ihmistä, heidän joukossaan venäläisoligarkki Roman Abramovitsh, sai myrkytysoireita osallistuttuaan Venäjän ja Ukrainan aseleponeuvotteluihin aikaisemmin tässä kuussa. Oireet olivat sellaisia, joita tyypillisesti esiintyy kemiallisten aseiden altistuksen yhteydessä. Wall Street Journalin mukaan neuvottelijat kärsivät punehtuneista ja kipeistä silmistä sekä käsien ja kasvojen ihon kuoriutumisesta.

Uutistoimisto Reutersille puhuneen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan myrkytysoireet johtuivat kuitenkin ympäristösyistä, eivät myrkytysyrityksestä. Viranomainen sanoi nojaavansa tiedustelutietoihin.

Kremlin tiedottaja Peskovin mukaan uutinen on ”sabotaasia ja osa informaatiosotaa”. Peskovin mukaan Abramovitsh osallistuu myös rauhanneuvotteluihin Istanbulissa. Abramovitsh nähtiin myös televisiokuvissa tapaamisesta.

Mariupolissa hätä on katastrofaalinen

Vaikein tilanne oli eteläisessä Mariupolin satamakaupungissa, jonka puolustus on asiantuntijoiden mukaan vaarassa kaatua hetkenä minä hyvänsä ja jossa ihmisten hätä on ”katastrofaalinen”.

Mariupolissa on yhä saarroksissa arviolta 160 000 ihmistä ilman riittävää määrää puhdasta juomavettä, ruokaa tai lääkkeitä. Paikallisten viranomaisten mukaan ihmiset ovat syöneet lunta nesteen saamiseksi ja kaduilla makaa hautaamattomia ruumiita.

Ukrainan mukaan kaupungissa on saarron aikana kuollut ainakin 5 000 ihmistä, mutta lukua ei ole voitu vahvistaa.

- Ruumiiden hautaamiset loppuivat kymmenen päivää sitten jatkuvan tulituksen takia, kertoi humanitäärisistä käytävistä vastuussa oleva Tetjana Lomakina Ukrainan presidentinkansliasta AFP:lle.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Ranska, Kreikka ja Turkki ovat valmiita turvaamaan suuren evakuointioperaation Mariupolista päivien sisällä, jos asiasta onnistutaan sopimaan Venäjän kanssa.

Samalla Ukraina yrittää avata tänään humanitaarisia käytäviä siviileiden evakuointien jatkamiseksi Mariupolista ja muista kaupungeista. Asiasta kertoo Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk.

Vereshtshukin mukaan evakuoinnit keskeytettiin eilen, kun tiedustelutiedot varoittivat Venäjän mahdollisista ”provokaatioista”.

Zelenskyi vetosi kovempien pakotteiden puolesta

Tanskan parlamentille tiistaina puhunut Ukrainan presidentti Zelenskyi vetosi Eurooppaan, jotta se asettaisi kovempia pakotteita Venäjää vastaan. Hänen mukaansa lännen pitäisi lopettaa venäläisen öljyn ostaminen mahdollisimman pian ja sulkea rajansa sekä satamansa muultakin kaupalta Venäjän kanssa.

Zelenskyi kertoi tiistaiaamun ohjusiskun Mykolaivin kaupungin hallintorakennukseen vaatineen ainakin seitsemän kuolonuhria. Piiritetyn Mariupolin tilannetta hän kutsui rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Zelenskyi myös kiitti Tanskaa tuesta ja kutsui maan sekä tanskalaiset yritykset mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen sodan loputtua. Lopuksi hän pyysi kuulijoitaan sytyttämään illalla kynttilän Venäjän hyökkäyksen uhreina kuolleiden ukrainalaisten muistoksi.