Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.1.2026 17:20 ・ Päivitetty: 14.1.2026 17:20

Ukrainan uusi puolustusministeri aloitti – Evakuoinnit jatkuvat

DARYA NAZAROVA / AFP / LEHTIKUVA
Ukrainalaisia evakuointikeskuksessa Zaporizdhassa perjantaina 9. tammikuuta.

Ukrainan uusi puolustusministeri aloitti toimessaan keskiviikkona. Vasta 34-vuotias Myhailo Fedorov siirtyi tehtäväänsä Ukrainan digitaalisen murroksen ministerin ja varapääministerin paikalta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Entinen puolustusministeri Denys Shmyhal siirtyy energiaministeriksi ja varapääministeriksi.

Keskiviikkona Ukrainassa annettiin uusia evakuointimääräyksiä rintaman lähelle. Asiasta kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba.

Lapsia huoltajineen määrättiin evakuoitaviksi rintaman läheltä viideltä asutusalueelta maan itäosassa sijaitsevalta Zaporizhzhjan alueelta.

Venäjä syytti keskiviikkona Ukrainan tehneen tiistaina lennokki-iskun kreikkalaisomisteiseen alukseen Mustallamerellä. Tiistaina Kreikka kertoi, että kaksi kreikkalaisomisteista alusta oli joutunut lennokki-iskujen kohteiksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Ulkomaat
14.1.2026
Väitöstutkimus: Venäjällä kansaa totutetaan jatkuvaan sotaan
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Demokraatti

Työmarkkinat
14.1.2026
”Monille ei ole jäänyt käteen kuin velkaa” – uusi raportti listaa Thaimaan marjanpoimijoiden kokemuksia Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU