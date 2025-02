Ukrainassa alkaa neljäs sotavuosi – EU:n komissio Kiovassa tukivierailulla

Yritys valloittaa pääkaupunki Kiova kuitenkin epäonnistui. EU:n johto on tänään pääkaupungissa osoittamassa tukea Ukrainalle.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa saapuivat junalla Kiovaan.

Viime aikoina sodan rintamalinjoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Poliittisella rintamalla sen sijaan kuohuu Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin aloitettua yhteydenpidon Venäjään ohi Ukrainan.

Trump on sanonut haluavansa lopettaa sodan ja sälyttänyt vastuun rauhan säilyttämisestä ja Ukrainan turvallisuuden takaamisesta Euroopalle. Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä Trump on jopa syyllistänyt sodan pitkittämisestä ja välillä jopa sen aloittamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin Trump on arvioinut haluavan aidosti rauhaa.