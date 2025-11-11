Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

11.11.2025 08:11 ・ Päivitetty: 11.11.2025 08:11

Ukrainassa tutkitaan mittavia korruptioepäilyjä energiasektorilla

LEHTIKUVA / AFP / ANDRII NESTERENKO
Ukrainalaiset lainsäätäjät protestoivat lakia, joka suitsi korruptionvastaisten elinten toimivaltaa heinäkuussa 2025.

Ukrainassa korruptionvastainen virasto Nabu tutkii mittavia korruptioepäilyjä maan energiasektorilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vyyhtiin liittyy ukrainalaismedian mukaan myös presidentti Volodymyr Zelenskyin liittolainen, liikemies Timur Minditsh. Nabu ei kuitenkaan nimennyt tutkinnan kohteena olevia.

Viraston mukaan 15 kuukautta kestäneen tutkinnan myötä on tehty kymmeniä ratsioita, jotka ovat kohdistuneet energiasektoriin.

Nabu kertoi maanantaina, että se on paljastanut ”korkean tason rikollisjärjestön”, jonka toiminta perustui lahjusten saamiseen Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin tekemistä sopimuksista. Viraston mukaan noin 100 miljoonaa dollaria oli kulkenut rahanpesuoperaatiossa, jonka kautta tuotot kanavoitiin.

Presidentti Zelenskyi on aiemmin yrittänyt rajoittaa korruptionvastaisten elinten toimivaltaa. Maanantaina Zelenskyi kuitenkin korosti korruptionvastaisen työn tärkeyttä.

-  Tuomiot on annettava. Ja hallituksen virkamiesten on tehtävä yhteistyötä Nabun ja lainvalvontaviranomaisten kanssa tulosten saavuttamiseksi, Zelenskyi sanoi.

Presidentin läheinen liittolainen Minditsh on Zelenskyin perustaman Kvartal 95 -tuotantoyhtiön osaomistaja.

Kesällä Zelenskyi sääti kiistellyn lain, joka rajoitti korruptionvastaisten elinten toimivaltaa. Tämä johti suurimpiin mielenosoituksiin Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Pian Zelenskyi korvasi lain uudella, jonka katsottiin puuttuvan huoliin korruptionvastaisten elinten riippumattomuudesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
10.11.2025
THL:n Salminen: Näitä ikäviä faktoja työterveysjärjestelmästä ei kukaan halua kuulla
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
10.11.2025
Arvio: Hätätila-esitys on muistutus sodan vaikutuksista – Kati Outisen diktaattori julistaa tuhoa
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU