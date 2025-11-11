Ukrainassa tutkitaan mittavia korruptioepäilyjä energiasektorilla

Ukrainassa korruptionvastainen virasto Nabu tutkii mittavia korruptioepäilyjä maan energiasektorilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vyyhtiin liittyy ukrainalaismedian mukaan myös presidentti Volodymyr Zelenskyin liittolainen, liikemies Timur Minditsh. Nabu ei kuitenkaan nimennyt tutkinnan kohteena olevia.

Viraston mukaan 15 kuukautta kestäneen tutkinnan myötä on tehty kymmeniä ratsioita, jotka ovat kohdistuneet energiasektoriin.

Nabu kertoi maanantaina, että se on paljastanut ”korkean tason rikollisjärjestön”, jonka toiminta perustui lahjusten saamiseen Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin tekemistä sopimuksista. Viraston mukaan noin 100 miljoonaa dollaria oli kulkenut rahanpesuoperaatiossa, jonka kautta tuotot kanavoitiin.

Presidentti Zelenskyi on aiemmin yrittänyt rajoittaa korruptionvastaisten elinten toimivaltaa. Maanantaina Zelenskyi kuitenkin korosti korruptionvastaisen työn tärkeyttä.

- Tuomiot on annettava. Ja hallituksen virkamiesten on tehtävä yhteistyötä Nabun ja lainvalvontaviranomaisten kanssa tulosten saavuttamiseksi, Zelenskyi sanoi.

Presidentin läheinen liittolainen Minditsh on Zelenskyin perustaman Kvartal 95 -tuotantoyhtiön osaomistaja.

Kesällä Zelenskyi sääti kiistellyn lain, joka rajoitti korruptionvastaisten elinten toimivaltaa. Tämä johti suurimpiin mielenosoituksiin Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Pian Zelenskyi korvasi lain uudella, jonka katsottiin puuttuvan huoliin korruptionvastaisten elinten riippumattomuudesta.