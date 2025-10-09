Ukrainasta lähtee delegaatio Yhdysvaltoihin neuvottelemaan

Ukrainan delegaatio matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin keskusteluja varten. Yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa käytävien keskustelujen aiheina ovat muun muassa ilmatorjunta-aseet, energia, pakotteet ja Venäjän kanssa käytävät neuvottelut, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.