Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja: ”Surkeaa neuvottelutaktiikkaa”

Presidentin Trump ja Putin ovat tekemässä diiliä Ukrainan tilanteesta ja Eurooppa uhkaa jäädä sivuosan näyttelijäksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) myöntää, että tällaisia huolestuttavia merkkejä on.

Hän kuitenkin nostaa esiin sitä, että Putinin ja Trumpin tulevassa tapaamisessa keskusteltaneen ensisijaisesti tai laajemminkin USA:n ja Venäjän suhteista.

Nyt onkin Koskisen mukaan Euroopan aika pyrkiä pöytään tai varmistaa, että niin unioni kuin Ukraina ovat mukana silloin, kun varsinaisia rauhan- ja aseleponeuvotteluja Ukrainan tilanteesta käydään.

Varmuutta ei Koskisen näkemyksen mukaan kuitenkaan ole, että Eurooppa ja Ukraina päätyvät rauhanneuvottelupöytään eikä Euroopan yli ei käveltäisi.

– Mutta mehän emme ole vielä kuulleet, mikä se laajempi suunnitelma Yhdysvaltain hallinnolla on. Nämä ovat tällaisia palasia, joita on kerrottu (USA:n) puolustusministerin ja presidentin neuvonantajien toimesta. Uskoisin, että Münchenin turvallisuuskonferenssissa, kun siellä ovat ulkoministeri Rubio ja varapresidentti Vance, tulee jossakin määrin yhtenäisempi kuvaus siitä, mikä USA:n aikomus Ukrainan sodan ratkaisun suhteen on, Koskinen sanoo Demokraatille eduskunnassa.

USA:STA on kuitenkin tullut huolestuttavaa viestiä, että Ukraina joutuisi tekemään alueluovutuksia. Mahdollisuutta päästä Natoonkin on kyseenalaistettu.

– Tämä on täältä katsoen ainakin surkeaa neuvottelutaktiikkaa. Ei pitäisi tehdä myönnytyksiä niistä keskeisistä asioista, joita Venäjä on ajanut. Nyt tarvittaisiin paljon tasapainoisempaa liikkeellelähtöä. Tärkeätä sinänsä, että toimitaan, jotta saataisiin rauhanneuvottelut liikkeelle, mutta sitä ei pidä lähteä tekemään ikään kuin toispuoleisista ehdoista.

Presidentti Donald Trump on ilmaissut ilmeisesti osana jonkinlaista diiliä kiinnostusta Ukrainan harvinaiseen maametalleihin.

Koskinen näkee, että Ukrainan mineraali- ja luonnonvarojen suhteen tilanteen pitää olla myös auki eli että niitä kehittämään voisivat lähteä yhdysvaltalaisten yritysten lisäksi myös eurooppalaiset yritykset. Kaiken tämän pitäisi Koskisen mukaan tapahtua Ukrainan hyväksymällä ja demokraattisesti päättämällä tavalla.

– Avoimesti kaikkien kanssa eikä vain yhden tukimaan ehdoilla.

USA on sälyttämässä mahdollisen rauhansopimuksen jälkeen Ukrainan turvaamisen Euroopan harteille.

Koskinen toteaa, että on vaikea ajatella, että olisi mahdollista koota riittävän vahvoja joukkoja täysin ilman USA:n osuutta. Myös esimerkiksi Turkki voisi olla mukana.

Vaikka Euroopassa tunnetaan tällä hetkellä syvää huolta Ukrainan tilanteesta, Koskisen mielestä ei voida sanoa, että tähän mennessä kaikki maalaillut uhkakuvat olisivat toteutuneet.

Hän sanoo, että toivottavasti varottavia osasia on piirretty vesiväreillä, jotta tilannetta saadaan vielä korjattua.