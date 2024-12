Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: “Pohjoismaat ovat Suomelle tärkeitä myös Natossa”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Demokraatti Demokraatti

Valiokunnan sosialidemokraattiset jäsenet, kansanedustajat Johannes Koskinen, Kimmo Kiljunen, Tytti Tuppurainen ja Antti Lindtman korostavat tiedotteessaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden ja pitkien linjojen merkitystä.

Heidän mukaansa turvallisuusympäristön muutoksessa on olennaista vahvistaa sääntöperustaista ja monenkeskistä kansainvälistä järjestelmää.

– SDP painottaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee jatkossakin perustua demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden arvoille. Tämä on tunnistettu myös selonteossa. Uutta on, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan todetaan selonteossa perustuvan arvopohjaiseen realismiin. Nyt ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on pyritty yhdessä antamaan tälle lisää sisältöä, ulkoasiainvaliokunnan valiokuntavastaavana SDP:n eduskuntaryhmässä toimiva Koskinen toteaa tiedotteessa.

– Tämä on erittäin tärkeä selonteko, erinomaista että me saimme sen tehtyä yksimielisesti. On Suomen turvallisuuden kannalta erittäin keskeistä, että tämä me vastuullisena valiokuntana puhumme yhtä kieltä suurista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista, Kiljunen sanoo.

TUPPURAISEN mukaan iso muutos tässä selonteossa suhteessa edellisiin on se, että turvallisuusympäristömme on muuttunut ja Suomi on nyt puolustusliitto Naton jäsenmaa.

TUPPURAISEN mukaan iso muutos tässä selonteossa suhteessa edellisiin on se, että turvallisuusympäristömme on muuttunut ja Suomi on nyt puolustusliitto Naton jäsenmaa.

– Suomen turvallisuuden takeena on vahva kansallinen puolustuskykymme osana liittokunnan pelotetta ja puolustusta, jäsenyytemme Euroopan unionissa ja Natossa sekä yhteistyö keskeisten liittolaisten ja kumppaneiden kanssa. Vaikka Nato-jäsenyys luonnollisesti korostuu selonteossa, SDP muistuttaa, että EU on edelleen Suomen tärkein poliittinen ja taloudellinen viitekehys sekä laaja-alaisen turvallisuuden tuottaja. Lisäksi pohjoismaisen yhteistyön merkitys on Suomelle suuri. Pohjoismaat ovat Suomelle tärkeitä myös Natossa, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko päivitetään vakiintuneen tavan mukaisesti kerran vaalikaudessa. Nyt valmistunut ulkoasiainvaliokunnan mietintö yhdessä valtioneuvoston selonteon kanssa tuleekin määrittelemään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjat tuleviksi vuosiksi. Suomessa on vahvat perinteet siinä, että ulko- ja turvallisuuspoliittiset päätökset tehdään yhteistyössä, puoluerajat ylittäen. Siksi pidämme tärkeänä, että myös nyt aikaansaatu mietintö on yksimielinen, Lindtman sanoo.