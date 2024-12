Ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta koolle – nämä asiat kiinnostavat valiokuntien jäseniä

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) kertoi tänään viestipalvelu X:ssä, että hän on kutsunut puolustusvaliokunnan ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 3. tammikuuta eduskunnan turvatiloihin. Johannes Ijäs Demokraatti

Aiheena valiokunnalla ovat Itämeren ajankohtaiset tapahtumat. Eagle S -öljytankkerin epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin ja telekaapeleiden vaurioitumisena Suomenlahdella.

Kopra toteaa Demokraatille kokouksen koollekutsumisesta, että on tärkeää, että valiokunnan jäsenillä on tilanneymmärrys ja -kuva, jotta voidaan pohtia mahdollisia tulevia toimia.

Sitä Kopra ei ennusta, tarvitaanko muitakin lisäkokouksia istuntotauon aikana.

– Ei ole kristallipalloa.

– Aina tarvittaessa kokoonnutaan.

KOPRA kertoo, että puolustusvaliokuntaa kiinnostaa myös se, että Naton pääsihteeri Mark Rutte on kertonut Naton tehostavan sotilaallista läsnäoloaan Itämerellä.

– Meitä kiinnostaa tietysti, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja millä mekanismeilla se tapahtuu.

Kopra kertoo, että toiveita kokouksesta tuli myös valiokunnan jäseniltä yli puoluerajojen.

– Eilen varapuheenjohtaja (Mikko) Savolan (kesk.) kanssa todettiin, että pidetään kokous.

Mediassa on uutisoitu, että meriliikennettä seuraavan Lloyd’s List -julkaisun lähteiden mukaan Eagle S -alus oli täynnä vakoiluun soveltuvia laitteita.

Kopra toteaa, ettei osaa sanoa tähän mitään mutta lisää, ettei myöskään hämmästyisi, jos näin olisi.

– Olen samat uutiset lukenut. Eihän se mitään uutta olisi. Esimerkiksi Neuvostoliitollahan oli aikoinaan tapana käyttää vanhoja kalastusaluksia, joissa oli sitten hyvin edistyksellistä signaalitiedustelulaitteistoa ja ne alukset sitten olivat eri puolilla maailman meriä, myös Suomenlahdella, Kopra pohdiskelee.

SUOMALAISTEN viranomaisten toiminnasta Eagle S -aluksen kanssa Kopra antaa korkeat arvosanat.

– 10+. Erittäin hyvin, määrätietoista toimintaa, on otettu tilanne haltuun taitavasti. Se on ollut kuitenkin kohtuullisen vaativa operaatio, mutta onneksi meillä on hyvät ja taitavat erikoisjoukot, jotka pystyvät tällaisia asioita tilanteissa hoitamaan.

Nyttemmin Suomessa on puhuttanut myös toinen Itämerellä liikkuva alus. Merivartiosto sai eilen illalla tiedon Hankoniemen eteläpuolella ajelehtineesta konevikaisesta aluksesta. Suomenlahden merivartiosto on päättänyt ryhtyä toimiin ympäristövahingon ennalta estämiseksi.

Kopra toteaa tähän, että puolustusvaliokunta katsoo laaja-alaisesti tilannetta eikä kyse ole yksittäisistä aluksista.

KOPRA on itse käynyt keskusteluja Itämeren tilanteesta pääministerin ja puolustusministerin kanssa.

– Yksi syy valiokunnan kokoukselle on se, että pystytään kaikki tasapuolisesti käsittelemään tietoa ja ottamaan sitä vastaan.

Kopra kertoo itse saaneensa tiedon siitä, että Itämerellä on tilanne päällä valppaalta kansalaiselta. Eräs lappeenrantalainen oli havainnut Fingridin tiedotteen kaapelin sähköisen jakelun häiriöistä. Sama henkilö Kopran kotipaikalta lähetti kansanedustajalle tiedon ja myös meritilannekuvan, jossa Eagle S oli rinkuloitu valmiiksi.

– Ihan julkisista lähteistä hän oli tämän bongannut. Sen verran joulupyhät ja lomamoodi vaikuttivat, että tämä ei tullut virallisia kanavia pitkin.

Pääministerin kanssa Kopra jutteli tapaninpäivän aamuna.

Viranomaisia hän kiittää siitä, että he ovat koko ajan avoimesti kertoneet, missä mennään.

– Se on erittäin tärkeätä. Sillä estetään vaihtoehtoisten teorioiden synty.

PUOLUSTUSVALIOKUNTAAN kuultaviksi on pyydetty kaikki Itämeren tilanteeseen liittyvät viranomaisorganisaatiot.

– Ei ole kutsuttu tässä vaiheessa ministereitä.

Itämeren tapahtumat ovat nostaneet jonkin verran keskustelua myös siitä, pitäisikö Naton artikloja aktivoida. Esimerkiksi neljäs artikla kuuluu seuraavasti: ”Osapuolet neuvottelevat keskenään aina, kun jokin osapuolista katsoo jonkin osapuolen alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden tai turvallisuuden olevan uhattuna.”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kuitenkin toppuutellut puheita Naton neljänteen tai viidenteen artiklaan vetoamisesta ja korostanut malttia.

Kopra toteaa hänkin, että nyt ei ole tärkeää, minkä otsikon alla asiaa hoidetaan.

– Pääasia, että asia otetaan vakavasti ja hoidetaan ja niinhän nyt tapahtuu.

DEMOKRAATTI tavoitti myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.).

Koskinen kertoo, että myös ulkoasiainvaliokunta kutsutaan koolle. Se on tapahtumassa loppiaisviikolla.

– Tarkoitus oli loppiaisen jälkeen heti, mutta (ulkoministeri Elina) Valtonen (kok.) on matkoilla.

On mahdollista, että kokous pidetään niin, että vain virkamiehiä on kuultavina. Ministereitä kutsutaan, jos tarvetta on. Koskinen arvioi, että tällä hetkellä eniten tietoa, jota voidaan luottamuksellisesti kysellä, on poliisilla ja rajaviranomaisilla.

Näillä näkymin kokous on kuitenkin loppiaisviikolla, saatiin ulkoministeri paikalle tai ei. Kokouksen tarkkaa päivämäärää ei ole vielä vahvistettu.

Koskisen mukaan ulkoasiainvaliokunta haluaa tuoreet tiedot Itämeren tilanteesta. Myös muita asioita käsitellään.

– Lähi-idän tilanne, Syyria, Libanon, Gaza ja näyttää siltä, että Georgian osaltakin olisi syytä katsoa, mitä on tehtävissä, Koskinen luettelee.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) kertoi maanantaina iltapäivällä viestipalvelu X:ssä, että ulkoasiainvaliokunnan kokouskin pidetään jo 3. tammikuuta eli samana päivänä kuin puolustusvaliokunta on koolla.

– Ulkoasiainvaliokunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 3.1. Itämeren ajankohtaisten tapahtumien vuoksi, Vikman tiedotti.

Lisätty jutun loppuun tieto Sofia Vikmanin X-päivityksestä kello 15.42.