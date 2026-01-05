Politiikka
5.1.2026 09:25 ・ Päivitetty: 5.1.2026 09:25
Ulkoasiainvaliokunta ylimääräiseen kokoukseen – tästä on kyse
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla on ylimääräinen kokous loppuviikosta. Valiokunta käsittelee useita ajankohtaisia aiheita.
Asialistalla ovat Ukrainan neuvottelujen tilanne, uudenvuodenaattona tapahtunut Suomenlahden kaapelirikko, Venezuela ja Grönlanti.
Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoo STT:lle, että kokous on joko torstaina tai perjantaina.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.