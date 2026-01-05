Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.1.2026 09:25 ・ Päivitetty: 5.1.2026 09:25

Ulkoasiainvaliokunta ylimääräiseen kokoukseen – tästä on kyse

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla on ylimääräinen kokous loppuviikosta. Valiokunta käsittelee useita ajankohtaisia aiheita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asialistalla ovat Ukrainan neuvottelujen tilanne, uudenvuodenaattona tapahtunut Suomenlahden kaapelirikko, Venezuela ja Grönlanti.

Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoo STT:lle, että kokous on joko torstaina tai perjantaina.

